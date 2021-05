Charles Leclerc reed in Q3 van de kwalificatie de snelste tijd én zorgde met een flinke crash voor de rode vlag die betekende dat niemand zijn pole-tijd op het eind nog kon verbeteren. “Zo pole pakken, voelt toch niet hetzelfde.”

Dat erkent Leclerc direct na afloop, met de Monegask die in zijn thuisland zo voor de achtste keer in zijn Formule 1-carriere pole pakte. Of hij daar ook van mag vertrekken, is echter nog maar de vraag. Zijn Ferrari kreeg een flinke optater toen hij crashte bij La Piscine. Is er te veel stuk of bijvoorbeeld een versnellingsbakwissel nodig, dan kan hij nog een gridstraf krijgen en moet hij van verder terug starten. “Ik maak me daar wel zorgen om”, geeft hij toe.

Lees ook: Thuisheld Leclerc snelt naar pole in Monaco maar crasht in slotseconden, Verstappen tweede

Blij met rondje

Wat zijn kwalificatie zelf betreft, is Leclerc op de crash na echter behoorlijk happy met hoe het ging. “Ik ben vooral heel blij met mijn eerste vliegende rondje in Q3”, zegt Leclerc over de 1:10.346 die hem dus pole opleverde – en niet meer verbeterd kon worden door bijvoorbeeld nummer twee Max Verstappen en nummer drie Valtteri Bottas, die op het moment van de rode vlag nog aan snelle rondjes bezig waren.

“De eerste bocht was niet perfect in dat rondje, maar sector twee en drie waren super”, verhaalt hij. “Ik ben heel blij met deze pole. Het was mentaal lastig alles te managen, nadat ik in de tweede training ook al het snelst was. Ik voelde me best emotioneel in de auto, maar alles viel op z’n plek in de kwalificatie.” Op die crash na, dus. Mocht Leclerc echter van pole vertrekken, hoe ziet hij zijn zegekansen dan? “Ik heb hier altijd veel pech gehad, dus we moeten maar zien.”