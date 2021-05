Charles Leclerc heeft op het stratencircuit van prinsdom Monaco een zeer belangrijke slag geslagen door de poleposition te veroveren. Met een rondetijd van 1:10.346 was de Monegask sneller dan Max Verstappen en veroverde daarmee de eerste poleposition voor Ferrari sinds de Grand Prix van Mexico 2019. Opmerkelijk is dat hij in de slotseconden van de kwalificatie crashte en daarmee een rode vlag veroorzaakte. Mercedes kwam er niet echt aan te pas: we vinden Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op respectievelijk de derde en zevende plek terug.

Onder relatief koele omstandigheden, met temperaturen van 19 graden en een baan van 34 graden, beginnen de coureurs voor het eerst na een jaar afwezigheid weer aan de kwalificatie in Monaco. Meerdere coureurs geven aan dat ze moeite hebben met het opwarmen van de banden, waardoor er, mede ook door het verkeer, pas na enkele ronden wat snellere ronden genoteerd worden. Dat Valtteri Bottas dan de snelste tijd noteert is toch wel opvallend: de Mercedessen stonden geen enkele keer bovenaan de tijdenlijst in de vrije trainingen.

De verschillen in Q1 zijn vooraan minimaal te noemen, maar meer naar achteren is al snel duidelijk wie het niet gaan redden om Q2 te halen. Verrassend genoeg zit daar Alpine bij, dat de afgelopen races juist een enorme stap vooruit leek te zetten. Esteban Ocon redt het op het nippertje, maar Fernando Alonso is de grootste naam bij de afvallers met de zeventiende tijd. Ook Yuki Tsunoda valt met de zestiende tijd tegen, al loopt hij Q2 mis op slechts zestien duizendsten.

Ricciardo valt tegen, Giovinazzi verrast

Geen van de vijftien coureurs die Q2 haalt kiest ervoor om het op de mediumband te gokken. Net als in Q1 rijden de meeste coureurs meerdere ronden achter elkaar. Leclerc is met een 1:10.597 de snelste in de tweede kwalificatiesessie, gevolgd door Verstappen.

De grootste tegenvaller van de kwalificatie is Daniel Ricciardo. De Australiër, die bekend is met winnen op dit stratencircuit (met Red Bull in 2018), strandt op de twaalfde plaats. Lance Stroll moet opnieuw zijn meerdere erkennen in teamgenoot Sebastian Vettel, die als enige Aston Martin representeert in Q3. George Russell kan in het 750ste GP-weekend van Williams niet verrassen en start de race vanaf de vijftiende plaats. Antonio Giovinazzi verrast en gaat door naar Q3, voor de zesde keer in zijn carrière.

Ferrari’s eerste pole sinds Mexico 2019

Na de eerste runs in Monaco is het thuisheld Leclerc die met een 1:10.346 een marge van twee tienden pakt op Verstappen en Bottas. Voor de teamgenoot van de Fin zijn er wel de nodige zorgen: Hamilton staat dan slechts zevende en moet dan dus Sainz, Norris en Gasly nog voor zich dulden.

Hoewel Leclerc dus de beste kaarten heeft, ligt het in de tweede en laatste run nog allemaal open. Sergio Pérez krijgt in die run te maken met het drukke verkeer van Monaco, waar in de laatste sector drie andere coureurs zich opmaken voor hun snelle ronde. De Mexicaan verbetert zijn tijd wel, maar mag niet tevreden zijn met de negende tijd.

Een veel opmerkelijker slot van de kwalificatie kan er dan niet komen: Leclerc, de voorlopige polesitter, crasht in Piscine. Met slechts enkele seconden op de klok is Verstappen in de eerste sector sneller onderweg, maar dankzij de crash wordt de rode vlag gezwaaid en komt er direct een einde aan de kwalificatie. Verstappen moet dus genoegen nemen met de tweede plaats, Bottas start als derde. Sainz, Norris en Gasly starten allemaal vóór Hamilton, die slechts als zevende aan de race zal starten terwijl titelconcurrent Verstappen dus tweede start.

Overigens ontbrak Mick Schumacher in de kwalificatie. De Duitser crashte hard in de slotfase van VT3 en de schade aan de Haas bleek te groot om op tijd te herstellen. Hij zal de race dus als laatste aanvangen.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15:00 uur.