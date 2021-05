Valtteri Bottas heeft tijdens de kwalificatie in Monaco toch nog een Mercedes in de top drie gekregen. Met een tijd van 1.10.601 kwam hij 0.225 seconden tekort op polesitter Charles Leclerc. MaX Verstappen eindigde tweede met 1.10.576.

Mercedes heeft het hele weekend al moeite in Monaco. Alleen in de tweede vrije training wist Lewis Hamilton een tijd in de top drie te klokken. Bottas werd in de derde vrije training deze ochtend vierde, maar had dus nog wat over voor de derde tijd in de kwalificatie.

Dat wil niet zeggen dat het team van Mercedes verstoppetje heeft zitten spelen. teamgenoot Hamilton is pas op de zevende plaats terug te vinden. Voor hem was het geen goede sessie. “Wel hebben veel progressie geboekt over het weekend”, laat Bottas weten na afloop.

Toch is de Fin alles behalve tevreden. In de laatste seconden van Q3 zette Leclerc zijn Ferrari in de vangrail. Zowel Verstappen als Bottas waren op dat moment met een snelle ronde bezig, maar moesten die afbreken. Leclercs tijd bleef dus de snelste. “Ik ben heel teleurgesteld”, zegt Bottas. “Ik heb mijn laatste run niet kunnen doen vanwege die rode vlag.” Bottas zou alles hebben ingezet op zijn laatste ronde. “Ik ben er kapot van. Ik zat flink onder mijn tijd.”

Toch is de derde startplaats niet het einde van de wereld. “Dit is Monaco. Er kan nog van alles gebeuren”, sluit Bottas zijn interview met Paul di Resta af. Als de Ferrari van Leclerc niet op tijd is gerepareerd, zou Bottas misschien zelfs van de eerste startrij kunnen vertrekken.