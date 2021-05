Max Verstappen heeft VT3 in Monaco als snelste afgesloten. Met een 1:11.294 was Nederlander op de straten van Monte Carlo sneller dan Carlos Sainz (+0.047) en Charles Leclerc (+0.258). Valtteri Bottas was de snelste Mercedes-coureur op P4.

Door de regen op zaterdagochtend zijn de heren coureurs aan het begin van VT3 niet erg gehaast om op de baan te verschijnen. Het zijn Alfa Romeo-coureurs Räikkönen en Giovinazzi die de baan mogen schoonvegen. “De baan ligt er goed bij”, stelt Ricciardo de rest van het veld niet veel later gerust. Nadien verschijnt iedereen op het asfalt.

In de derde en laatste training bevestigen Sainz en Leclerc op P2 en 3 de snelheid die Ferrari op donderdag toonde. Max Verstappen en Red Bull lijken dan weer wat snelheid te hebben gevonden op de ‘vrije’ vrijdag. Na een moeizame donderdag klokt de Nederlander op zaterdagmiddag de snelste tijd.

Pérez rijdt de vijfde tijd, Mercedes-coureurs Bottas en Hamilton vinden we respectievelijk op plaatsen 4 en 7, met Norris voor zijn landgenoot op de zesde plek. Omdat Mercedes zelden alle kaarten op tafel legt in VT3, lijkt het er dus op dat de kwalificatie in Monaco een strijd wordt tussen drie teams: Ferrari, Red Bull en Mercedes.

Hoe de teams omgaan met het verkeer zal natuurlijk ook belangrijk zijn tijdens de kwalificatie. Meermaals zien we gefrustreerde coureurs wanneer ze gehinderd worden door de file die zich steeds vormt in Antony Noghes. Onder meer Norris weet er maar net een Ferrari te ontwijken. Ook Pierre Gasly verbergt zijn frustratie niet wanneer zijn rondje verstoord wordt door een trage Red Bull.

Werk aan de winkel voor Williams, geen Schumacher in kwalificatie

Williams heeft heel wat reparatiewerk voor de boeg voor de start van de kwalificatie. Nicholas Latifi raakt bij het uitkomen van de zwembadsectie de vangrail, gaat over de kerb en parkeert zijn Williams in de muur. De Williams-monteurs moeten dus aan de slag om de bolide van de Canadees klaar te krijgen voor de kwalificatie. Hetzelfde gold voor de Haas-monteurs na een zware crash van Mick Schumacher, maar het Amerikaanse team meldde in aanloop naar de kwalificatie dat het de bolide van de Duitser niet tijdig hersteld krijgt.

© Twitter/Formula 1

