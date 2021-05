In Monaco is alles net even wat anders, zo ook de route naar het mediacentrum. Via een tunnel vlakbij La Rascasse begeven pers en coureurs zich naar de paddock en het perscentrum. Onze man in Monaco, André Venema, neemt je mee op pad. Daarnaast neemt hij ook een kijkje bij de grootste en meest imposante jachten in de haven.

Kijk ook: Video: Mediapas: GP van Monaco, de unieke plekken die je op televisie niet ziet