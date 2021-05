Na een zeer positief verlopen donderdag voor Ferrari heerst er optimisme bij de Italiaanse renstal. Carlos Sainz verwacht dat Ferrari een ‘echte bedreiging’ kan vormen voor Red Bull en Mercedes, maar weet ook dat er veel kan veranderen op de zaterdag: “Sommige coureurs doen het wat rustiger aan op donderdag.”

Ferrari mag toch wel de verrassing van de eerste twee vrije trainingen in Monaco genoemd worden. Het Italiaanse team staat er hoe dan ook al beter bij dan vorig seizoen, dat op een ramp uitliep voor de Scuderia, maar zo goed als op de krappe straten van Monaco hadden we Ferrari dit jaar nog niet gezien. Charles Leclerc sloot de tweede vrije training als snelste af, gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz. De Spaanse coureur denkt dat Ferrari ook op de zaterdag en zondag vooraan te zien kan zijn.

Lees ook: Lokale held Leclerc rekent zich ondanks toptijd nog niet rijk in Monaco

Foto: Motorsport Images

“Het lijkt erop dat we een echte bedreiging kunnen vormen”, vertelt Sainz over de goede vorm in Monaco, al wil hij nog niet te veel in een wonder geloven. “We moeten de derde vrije training afwachten. Er kan veel veranderen van de donderdag op de zaterdag. Er zijn coureurs die het op donderdag wat rustiger aan doen en dan opeens, zoals Hamilton dat altijd doet, staan ze er weer bij op zaterdag.”

“We zullen het wel zien”, vervolgt de Spanjaard. “Het is mooi om te zien dat we wat meer naar voren staan, dat we daar een rol van betekenis spelen. Het is bemoedigend voor het team. Er zijn dus wat positieve signalen dat de auto niet eens zo heel slecht is in de bochten.”

Lees ook: ‘Nieuwe fase voor F1-fan breekt aan met veelbelovende plannen Viaplay’

Voor Sainz was het wel nog even wennen om voor het eerst in de Ferrari door de straten van Monaco te rijden. Hij moest zich dan ook flink aanpassen. “Ik was gewend aan een andere auto, toen ik hier voor het laatst reed, met een heel andere balans. Ferrari probeert hier een balans na te streven die heel anders is. Ik moest me opnieuw aanpassen, mijn rijstijl een beetje aanpassen en het vertrouwen beetje bij beetje opbouwen. Maar het belangrijkste is dat ik, elke keer dat ik over de finish reed, zag dat ik meedeed voor plaatsen in de topdrie”, besluit Sainz.