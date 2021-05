Geen coureur kent de straten van Monaco zo goed als de er geboren en getogen Charles Leclerc, die zijn Ferrari donderdag naar de snelste tijd van de dag stuurde. Toch rekent de Monegask zich nog niet rijk wat thuissucces betreft.

Ferrari’s kroonprins Leclerc weet immers wel dat de donderdag in Prinsdom Monaco – wanneer de eerste twee vrije trainingen worden afgewerkt – zeker niet alles zegt. “We zien zaterdag immers pas waar we echt staan”, doelt hij op de kwalificatie.

Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk mooi om in je eigen land bovenaan te staan. “Het was ook een behoorlijke verrassing dat we de dag zo sterk konden afsluiten, want in de ochtendsessie kenden we een lastige start”, vertelt Leclerc, die in VT1 amper in actie kwam door een versnellingsbakprobleem.

Met dat eenmaal verholpen, was Leclerc in VT2 over een rondje Monaco uiteindelijk een tiende sneller dan Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Mercedes’ Lewis Hamilton gaf op plek drie bijna vier tienden toe. “Ik voelde me op mijn gemak in de auto en er is misschien zelfs nog wel wat ruimte om het beter te doen”, zegt Leclerc.

Tegelijkertijd, zegt Leclerc, moet Ferrari niet op de zaken vooruitlopen en realistisch blijven na de donderdag in Monaco. “Ik ben er namelijk zeker van dat onze rivalen nog wat achter de hand hebben.” Hamilton stelde ook al dat Mercedes een sterke auto heeft, al was Red Bulls Max Verstappen minder positief.

