De achtste overwinning voor Max Verstappen in een sprintrace, vanochtend in China, bleek uiteindelijk een eenvoudige prooi. “De eerste twee ronden waren vrij hectisch, daarna ging alles naar wens”, stelde de drievoudig wereldkampioen van Red Bull meteen na afloop op de grid tevreden vast.

Verstappen had in de openingsfase op het Shanghai International Circuit een issue met de batterij, maar toen dat eenmaal verholpen was, stond er geen maat meer op de Nederlander. “De eerste ronden waren vrij hectisch. Ze pushten hard vooraan en ik had Carlos Sainz achter me aan met nieuwe mediums. Het was dus vrij pittig, maar uiteindelijk werden we sterker en voelde ik me comfortabeler met de balans in de auto. Ik kon goed op mijn banden letten, dus daar ben ik blij om. We hebben daarnaast natuurlijk ook wat nuttige data opgedaan voor de race”, aldus Verstappen.

Hamilton: ‘Veel geleerd over de auto’

Op ruime afstand van de Nederlander – meer dan dertien seconden – eindigde Lewis Hamilton als tweede. De Brit van Mercedes was uitermate content met dat resultaat. “Eindelijk weer op het podium, dat voelt goed. Dit is voor mij het beste resultaat in lange tijd. Ik ben hier heel blij mee. We konden nog niet vechten met de Red Bull uiteraard, maar ik heb onderweg in deze korte race veel geleerd over de auto. Ik kijk uit naar de dag van morgen”, aldus Hamilton.

Zie hier de volledige uitslag van de sprintrace.

Zondag staat de Grand Prix van China op het programma. De race begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.