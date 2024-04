Nadat Max Verstappen de sprintrace soeverein op zijn naam had geschreven, gaat hij enkele uren laten vrolijk verder door ook naar de snelste tijd te rijden in de kwalificatie voor het hoofdnummer in China. Dit betekent een extra feestje voor Red Bull omdat dit pole position nummer honderd is voor het team.

“De sprintrace gaf ons wat nieuwe inzichten voor de afstelling van de auto waardoor deze nog beter reed in de kwalificatie,” merkt Verstappen na de sessie op. “De auto rijdt nu heel lekker en de laatste ronde van Q3 ging best goed. Het is ook fijn om op een droge baan te rijden, dus ik heb me wel vermaakt!”

Wel geeft de regerend wereldkampioen aan dat hij even moest omschakelen van de racemodus naar de kwalificatiemodus. “Het is wel raar om na een race door te gaan naar een kwalificatie waarin je minder brandstof aan boord hebt. Je hebt wel even een ronde nodig om daaraan te wennen. Omdat we gisteren niet veel banden hebben gebruikt, konden we nu met nieuwe banden in elke bocht steeds meer de limiet opzoeken.”