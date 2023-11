Alexander Albon heeft een boekje opengedaan over zijn tijd als teamgenoot van Max Verstappen. In de High Performance Podcast gaat Albon in op zijn samenwerking met de Nederlander, en waar het nou door komt dat elke teamgenoot van Verstappen zo roemloos ten onder gaat.

Toen Alexander Albon in 2019 bij Red Bull kwam, had hij er pas een half jaar in de Formule 1 opzitten. Zijn eerste halfjaar bij het team ging best prima, maar in 2020 maakte de huidige Williams-coureur een dramatisch seizoen mee. Zijn resultaten waren bijzonder teleurstellend. Albon had op dat moment te maken met dezelfde problemen waar Pierre Gasly een jaar eerder mee kampte, en waar Sergio Pérez in zekere zin tegenwoordig ook last van heeft. Max Verstappen maakte namelijk gehakt van hen.

Aan de coureurs kan het niet liggen. Allemaal hebben ze in hun tijd voor of na Red Bull bewezen erg capabele rijders te zijn. Gasly en Pérez hebben zelfs races gewonnen bij hun minder competitieve teams. Maar naast Verstappen kunnen ze zich maar moeilijk staande houden. Albon weet wel waarom.

‘Max heeft unieke stijl van rijden’

“Allereerst: veel mensen zeggen dat de auto rondom hem ontworpen is”, begint Albon. “Maar eerlijk gezegd is de auto gewoon wat het is. Max is bijzonder snel. Hij heeft een hele unieke stijl van rijden waar je niet zo makkelijk in mee kan komen. Zelf heb ik een stijl die wat zachter en soepeler is, maar ik heb wel graag een auto die wat scherp en direct is. Max wil dat ook graag, maar zijn niveau daarin is een paar gradaties hoger.”

Wat betekent dat precies? “Als je op je computer de gevoeligheid van je muis op maximaal zet, schiet je cursor alle kanten op”, legt Albon uit. “Zo voelt het zo’n beetje. Het wordt zo scherp allemaal dat het ontzettend moeilijk wordt. Wat er dan gebeurt is dat je aan het begin een beetje achterstaat op Max, maar ook niet zoveel. En in de loop van het seizoen wil Max dan dat het allemaal scherper en scherper wordt, en met elke stap wordt hij sneller.”

‘Het zorgt voor een sneeuwbal-effect’

Als teamgenoot is het niet makkelijk om bij te houden. “Je moet risico’s gaan nemen. Je staat dan een paar tienden achter, probeert iets anders, en dan heb je een crash. Dan moet je het opnieuw proberen, maar nu heb je wat minder zelfvertrouwen en heb je wat meer tijd nodig. Dat gat groeit dan weer een beetje. De volgende keer dat je het probeert, heb je weer een spin of een crash. Het zorgt voor een sneeuwbal-effect. Iedere keer legt het weer meer druk op je. Hoe meer je na moet gaan denken, hoe minder je in die flow zit en hoe meer zelfvertrouwen je verliest. Dat werkt eigenlijk nooit.”

