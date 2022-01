Alexander Albon maakt Max Verstappen al sinds medio 2019 van dichtbij mee binnen het team van Red Bull. Wat hem aan de manier van werken van de Nederlander is opgevallen? “Hij en zijn engineer Gianpiero Lambiase praten zelden over details.”

Albon werd halverwege 2019 naar Red Bull gehaald als teamgenoot van Verstappen en reed ook in 2020 naast de Nederlander. In 2021 diende hij een stapje terug te doen, maar werkte Albon als testrijder nog steeds nauw met Verstappen en de rest van Red Bull samen.

In die jaren samen is het Albon opgevallen dat Verstappen ‘op technisch vlak erg sterk is’, maar tegelijkertijd geen coureur is die uren over de data hoeft te malen of spreken. Dat komt volgens Albon ook door de band die Verstappen heeft met engineer Lambiase. “Die band is indrukwekkend”, vertelt Albon FORMULE 1 Magazine.

“Max en Gianpiero praten zelden over details, omdat ze elkaar zo goed begrijpen. Tijdens een raceweekend is het voor hen niet nodig om uren over setups van de auto te praten. Soms hebben ze de auto zelfs na tien of vijftien minuten op orde.”

In technisch opzicht, vervolgt Albon, doet Verstappen dingen niet anders dan andere coureurs. “Hij laat het rijden voor zich spreken. Het is vooral het vertrouwen dat hij heeft in zijn team. Je merkt dat aan de manier waarop hij omgaat met zijn engineer. Max focust zich op het rijden en de mensen achter de schermen houden zich bezig met hun taken.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 02 lees je het hele interview met Albon. De coureur die Verstappen jarenlang van dichtbij heeft meegemaakt vertelt nog veel meer over hoe Verstappen met het team werkt en waarom de Nederlander – ondanks dat hij zo moeilijk te verslaan is – een fijne teamgenoot is. "Max doet niet aan bullshit."