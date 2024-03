De eerste vrije trainingen van het seizoen zijn gereden. VT1 en VT2 in Bahrein produceerden allebei een enigszins verrassende uitkomst. Conclusies worden pas getrokken tijdens de kwalificatie van vrijdagmiddag, maar er is zeker genoeg voer voor speculatie. Ook bij Ferrari zijn ze nog niet zeker van hun plekje in de rangorde, zeker nu concurrent Mercedes onverwachts hoge ogen gooide in Sakhir.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zaten er goed bij tijdens de wintertests van vorige week. Beide eindigden bovenaan de tijdschema’s in hun SF-24’s, terwijl concurrent Mercedes moeite had met de balans te vinden in het nieuwe materieel. Tijdens de tweede vrije training leverde de zachte band Ferrari een vierde en een negende plaats op, terwijl Mercedes een een-tweetje maakte. Wat is daar gebeurd?

“Dit bewijst maar weer dat de testdagen lang niet alles zeggen”, zei Carlos Sainz later bij Formule1.com. “Het is duidelijk dat Mercedes wel degelijk een concurrent is dit seizoen.” Over Red Bull – het team dat volgens menig expert weer het beste pakket heeft dit seizoen – weet de Spanjaard genoeg. “Hun longruns zijn erg indrukwekkend, dus ik verwacht dat ze de komende dagen weer sterker zijn.”

Collega Charles Leclerc was ook verbaasd toen Lewis Hamilton opeens de snelste was in de middagsessie. “Mercedes zag er snel uit, dat was een verrassing”, aldus de Ferrari-man. “We weten natuurlijk niet wat voor set-up ze gebruikten, dus morgen weten we definitief waar ze staan.” Leclerc is wel positief over de progressie van de scuderia. “De auto reageerde zoals verwacht. Ik maakte een kleine fout in mijn vliegende ronde, vandaar dat VT2 iets minder was. Nu ligt de focus volledig op morgen.”

Mocht Red Bull er daadwerkelijk mee weglopen tijdens de kwalificatie, wordt de strijd om de tweede plek alsnog een spannende. Ferrari, Mercedes, McLaren én Aston Martin voelen allemaal de potentie om op het podium te eindigen.

