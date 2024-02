Max Verstappen waant zich nog lang geen winnaar in Bahrein. Veel experts bombardeerden de RB20 al als onverslaanbaar, maar na een krappe vrije training kan de wereldkampioen alvast voorspellen dat het nog spannend wordt op vrijdag. “Het ligt allemaal erg dichtbij elkaar”, aldus Verstappen.

Verstappen reageerde op de eerste dag in Bahrein voor de camera’s van Formule1.com. “Het was niet slecht”, aldus de kampioen. “Ik maak me geen zorgen over het gat met de eerste plek.” De Red Bull-coureur vermoedde dat sommige teams de motor alvast hadden opgeschroefd. Toch is hij behoedzaam voor de kwalificatie op vrijdag. “Het ligt allemaal erg dichtbij elkaar”, zei hij streng. “Het wordt heel krap.”

Ook teamgenoot Sergio Pérez is voorzichtig positief na de eerste trainingen. “Alles ging zoals verwacht”, zei hij. “Het ligt allemaal wel dicht bij elkaar. Veel mensen zeiden dat we een hele seconde voorliepen op de rest, die heb ik gewoon uitgelachen”, gaf de Mexicaan toe. Hij eindigde in de vrije trainingen op de twaalfde en de tiende plaats.

Moeizame trainingen

De eerste vrije training van Bahrein én van het seizoen was niet top voor Max Verstappen. De Nederlander reed weliswaar naar de top van het tijdschema, maar zijn rondes werden getekend door geklaag over de boordradio. Volgens de Red Bull-coureur zat de set-up van zijn RB20 er vaak meters naast. “Alles is sh*t”, klonk het in de oren van race engineer Gianpiero Lambiase. De eerste sessie leverde hem de zesde plek op. In de tweede vrije training strandde hij weer net buiten de top 5, op een halve seconde van dagwinnaar Lewis Hamilton.

