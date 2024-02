Lewis Hamilton was onverwachts de sterkste tijdens een winderige tweede vrije training in Bahrein. De Mercedes-coureur verraste vriend en vijand toen zijn tijd van 1:30.374 niet meer geklopt werd. De W15 was aardig in balans in vergelijking met de wintertests. “Het is een shock, maar laten we niet op de zaken vooruitlopen”, was zijn conclusie.

De eerste vrije training was voor de meeste een testrondje, zo ook bij het team van Mercedes en Lewis Hamilton. Hij en collega George Russell kozen voor de medium banden en eindigden op respectievelijk de negende en de zevende plaats. In de middagsessie, toen de omstandigheden vergelijkbaar werden met de kwalificatie van morgen, kwam Hamilton als beste uit de bus in een winderig Bahrein.

“We werden zeker beter in deze sessie”, concludeerde de 7-voudig wereldkampioen bij Formula1.com. De W15 van Mercedes leek een stuk beter in balans dan tijdens de wintertests van vorige week. Toch blijft Hamilton realistisch over de vrije training. “Het is een shock dat we hier staan”, lachte hij. “We moeten niet op de zaken vooruitlopen, onze pace in de longruns is nog ver weg van Red Bull.

Het gevoel is in ieder geval goed voor Hamilton, die aan zijn laatste seizoen met Mercedes begint. “Ik voel me een stuk beter in de auto, er zijn genoeg aspecten die zijn verbeterd. Het voelt weer als een raceauto!” Zijn voorspellingen voor het aankomende weekend zijn in ieder geval positief: “We vechten zeker mee voor een podium.”

