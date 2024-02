Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden in de tweede vrije training in Bahrein. Teamgenoot George Russell noteerde de tweede tijd, gevolgd door Fernando Alonso. Vooral opvallend is dat Red Bull met de RB20 geen vuist kon maken in deze sessie. Krijgen we dan toch een verrassing dit seizoen?

Onder een donkere hemel en koele omstandigheden beginnen de coureurs aan de tweede vrije training in Bahrein. Een belangrijke sessie omdat dit onder gelijke omstandigheden als tijdens de kwalificatie en race worden verreden. Ideaal om de wagens eens flink aan de tand te voelen in zowel de kwalificatie- als racemodus.

Lewis Hamilton klokt al vroeg in de sessie een snelle ronde in de Mercedes W15. Fernando Alonso zit hem op de hielen en dan komt Max Verstappen op de baan. Maar de regerend wereldkampioen blijft op bijna een halve seconde steken achter de tijd van de Mercedes-coureur. Is de W15 dan stiekem sneller dan verwacht?

Hamilton verbetert vervolgens zijn tijd en ook George Russell sluit achter hem aan in de tijdenlijst. Alonso klapt netjes mee en rijdt naar de derde tijd. Max Verstappen sluit de sessie af op de zesde positie, Sergio Pérez op de tiende. De stemming binnen Red Bull, die toch al onder druk staat, wordt er hierdoor niet beter op.

Natuurlijk, het blijft een training en morgen kan alles zijn, maar opvallend is deze uitslag toch zeker.

Uitslagen

