Voor Mick Schumacher is 2024 het jaar van de waarheid, verwacht Günther Steiner, zijn voormalige teambaas bij Haas. De Duitser ambieert een terugkeer in de Formule 1. “Als het in 2025 niet lukt, dan lukt het waarschijnlijk nooit meer”, aldus Steiner.

Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, bracht twee seizoenen door bij Haas. Eind 2022 werd hij na een teleurstellend seizoen met veel schades ontslagen. Sinds 2023 is hij reservecoureur bij Mercedes. Daarnaast keerde Schumacher dit jaar met Alpine terug in het World Endurance Championship. Beide rollen kan hij met elkaar combineren.

Hoewel Alpine-teambaas Bruno Famin recent beweerde dat het F1-team geen plan heeft om Mick Schumacher in een F1-auto te testen, blijft de voormalige Haas-ster hopen op een rentree. De overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari in 2025 heeft ervoor gezorgd dat de rijderscarroussel vroeg op gang is gekomen. Bij Alpine lopen bovendien Pierre Gasly en Esteban Ocon uit hun contract.

Dit jaar is voor Mick Schumacher dus het jaar van de waarheid. Want als het niet lukt een zitje te bemachtigen, wordt het volgens Steiner ‘extreem moeilijk’ voor Schumacher om na drie jaar afwezigheid ooit nog op dat toneel terug te keren. “Natuurlijk, hij maakt deel uit van de nieuwe generatie, maar wat heb je daar aan? Als het volgend jaar niet lukt, lukt het waarschijnlijk nooit meer. Mick moet dit seizoen goed presteren in het WEC, dan kan het een opstapje zijn”, aldus Steiner tegen het Duitse Bild.