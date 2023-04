Volgens Bernie Ecclestone is Mick Schumacher simpelweg niet goed genoeg voor een zitje in de Formule 1. De voormalige commerciële baas van de koningsklasse heeft dan ook een goedbedoeld advies voor de Duitser, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael. “Vergeet je Formule 1-droom.”

Om teksten en boude uitspraken zit Ecclestone nooit verlegen, de 92-jarige Brit draait zelden om de hete brij heen. Dat deed hij ook niet toen de Duitse zender RTL hem vroeg naar zijn mening over Mick Schumacher, die via Ferrari’s talentenprogramma werd klaargestoomd voor de Formule 1 en het eindstation via een titel in de Formule 2 in 2021 bij Haas ook bereikte.

Bij de Amerikaanse renstal werd Schumacher vorig jaar na twee seizoenen bedankt voor bewezen diensten. Bij het slotnummer afgelopen december in Abu Dhabi kreeg de Duitser van teambaas Günter Steiner te horen dat zijn contract niet zou worden verlengd. Vooral de vele crashes en het gebrek aan progressie waren doorslaggevend. Mercedes’ teambaas Toto Wolff haalde Schumacher (24) daarop binnen als reservecoureur.

Volgens Ecclestone zit er op termijn ook niet meer voor hem in. Althans in de Formule 1. Hij ziet Schumacher, zo meldt planetf1.com, in de nabije toekomst niet terugkeren op de grid. “Hij moet zijn droom vergeten, want vroeg of laat ontwaken we allemaal uit onze dromen. Mick moet over alternatieven gaan nadenken en daar werk van maken”, oordeelt Ecclestone.

Schumachers vader, sinds een ernstig skiongeluk eind 2013 uit het openbare leven verdwenen, kan hem bij zijn carrière volgens de Brit niet helpen. Moeder Corinna en manager Sabine Kehm evenmin, denkt Ecclestone. “Die kunnen hem bij veel dingen wel helpen, maar niet bij een carrière als Formule 1-coureur.”