Van woensdag 26 februari tot en met vrijdag 28 februari verzamelen de Formule 1-teams zich in Bahrein voor de traditionele testdagen. Het is de eerste keer dat de nieuwe bolides echt aan de tand worden gevoeld op de baan. Hoewel het woestijnklimaat doorgaans betrouwbaar is, belooft het dit keer nét even anders te worden dan verwacht.

Koeler dan normaal

Normaal gesproken kun je in februari in Bahrein rekenen op temperaturen rond de 24 graden, goed weer voor de coureurs en teams. Dit jaar blijft het echter wat koeler tijdens de testdagen. Op woensdag en donderdag schommelen de temperaturen rond de 16 à 17 graden, met vrijdag als warmste dag met een bescheiden 19 graden.

Wind

Het grootste aandachtspunt deze testdagen? De wind. Gedurende alle drie de dagen staat er een stevige noordwestenwind, met snelheden tussen de 30 en 50 km/u. Dit is niet alleen vervelend voor de coureurs, die extra aandacht moeten besteden aan de stabiliteit van hun bolides, maar kan ook invloed hebben op de aerodynamica en balans van de auto’s. Daarnaast bestaat er een kans dat woestijnzand het circuit op wordt geblazen, waardoor er een verlies van grip kan ontstaan op bepaalde delen van de baan.

Kans op regen

Regen in Bahrein komt zelden voor, maar het is zeker niet uitgesloten. De voorspellingen geven aan dat er donderdag een kleine kans is op lichte neerslag. Grote hoeveelheden worden niet verwacht, dus het effect op de testdagen zal waarschijnlijk minimaal blijven.

