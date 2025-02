De FIA heeft het in een officiële verklaring opgenomen voor Max Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner. De twee kregen tijdens het F1 75-evenement in Londen met boegeroep vanuit het publiek te maken. ‘Teleurstellend’ noemt de FIA de ’tribalistische reactie’ vanuit het publiek.

Tijdens het 2024-seizoen was er meermaals veel te doen om de subjectieve berichtgeving van de Britse pers over Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen zei zelf dat hij veel kritiek kreeg te verduren vanuit Groot-Brittannië, omdat hij ‘het verkeerde paspoort’ heeft. De Britse media counterden Verstappen over deze vermeende vooroordelen, maar tijdens het F1 75-evenement bleek door middels van boegeroep dat Verstappen niet alom geliefd is in de Britse hoofdstad.

Tribalistische reactie

Ook teambaas Christian Horner kreeg met boegeroep te maken tijdens het evenement. Onacceptabel, zo vindt de FIA. “Grote rivaliteiten in de geschiedenis van de autosport hebben ertoe bijgedragen dat het zo’n opwindende ervaring is voor fans”, legt een FIA-woordvoerder uit. “Maar de basis van sport op alle niveaus is een cultuur van respect. Daarom was het teleurstellend om de tribalistische reactie van het publiek op wereldkampioen Max Verstappen en zijn Red Bull-teambaas Christian Horner te horen tijdens de F1-lancering in Londen.”

“Max en Christian hebben allebei veel bijgedragen aan de sport waar we van houden. In het komende seizoen mogen we dat niet uit het oog verliezen”, aldus het bestuursorgaan. Het is niet de eerste keer dat de FIA zich uitspreekt tegen (online) misbruik. Eerder deze maand publiceerde het bestuursorgaan verontrustende cijfers over de toename van online misbruik in de sport. “We staan achter al onze concurrenten, officials, vrijwilligers en fans om ons te verenigen tegen deze groeiende dreiging. We roepen de sportgemeenschap op om na te denken over de impact van hun acties, zowel online als offline.”

