Het taalgebruik van coureurs wordt steeds meer aan banden gelegd. De FIA maakte in januari bekend grof taalgebruik strenger te gaan straffen, en coureurs riskeren nu zelfs een schorsing bij een herhaalde overtreding. Het is daardoor niet heel gek dat veel coureurs steeds meer op hun woorden letten. Zonde, volgens oud-coureur Nelson Piquet junior. De Braziliaan ziet namelijk dat een belangrijk onderdeel van de Formule 1 verloren gaat, als coureurs alleen nog maar als ‘robots’ antwoorden.

“Deze nieuwe generatie coureurs, ze moeten acteurs zijn wanneer het tijd is voor interviews”, steekt Piquet gelijk van wal in de Pelas Pistas-podcast. “Wanneer iemand je vraagt wat je vond van een bepaald incident, dan antwoordt de helft: ‘Ik ben heel blij om in Brazilië te zijn, mijn favoriete land, die situatie lossen we op, het is prima.’ Ze zeggen niet echt wat ze voelen. Wanneer ze echt pisnijdig zijn, of wanneer ze weten dat iemand fout zit.”

Robots

De Braziliaanse coureur, die vooral bekendheid kreeg door zijn rol in Crashgate tijdens de GP Singapore 2008, vindt dat er zo een belangrijk onderdeel van de Formule 1 verloren gaat. “Het heeft geen zin om een coureur zo te polijsten dat hij alleen maar aardig doet tegen iedereen”, vervolgt Piquet. “James Hunt stond bekend om zijn karakteristieken op én naast de baan. Mijn vader (Nelson Piquet, red.) had ook een bepaalde manier van doen die anders was op en naast de baan. Tegenwoordig zijn het allemaal robots.”

Volgens de jongere Piquet is er eigenlijk nog maar één coureur die wel zichzelf durft te zijn. “De enige die nog een beetje zegt waar het op staat, is Max (Verstappen, red.). Hij zegt wat hij denkt.” Christian Fittipaldi, oud-coureur en medepresentator van de podcast, voegt alleen Fernando Alonso nog toe aan het zeer korte lijstje.

Playmobil-poppetje

Eén coureur die zeker niet op het lijstje komt te staan, zijn de mannen het eens, is George Russell. “Russell, die is helemaal geprogrammeerd”, legt Piquet uit. “Hij is van die generatie, en dat zal hij vast van Hamilton hebben geleerd, waarbij alles wat hij zegt berekenend is.” Waarop Fittipaldi concludeert: “Hij lijkt op een Playmobil-poppetje of iemand van de Thunderbirds.”

