Twintig jaar geleden maakte Red Bull haar rentree in de Formule 1. Het team was een sensatie op de grid. Inmiddels is er veel veranderd, maar Christian Horner staat nog altijd aan het roer. Een column over een teambaas onder vuur, Max Verstappen, mismanagement en los zand…

Als over minder dan een maand de lichten doven op het circuit van Albert Park in Melbourne is het twintig jaar geleden dat Red Bull Racing debuteerde op de F1-grid. Misschien weet u het nog, met David Coulthard en Christian Klien achter het stuur. Beiden reden meteen in de punten met een vierde en een zevende plaats.

Red Bull was destijds een sensatie in de paddock. Precies zoals Dietrich Mateschitz, de medeoprichter van de Oostenrijkse energiedrankjesfabrikant die in 2022 overleed, het voor zich had gezien. Red Bull wilde de status quo doorbreken, de boel eens goed opschudden. In de eerste plaats door alles anders te doen. Brutaal en dapper, opwindend en verfrissend, dat is waar Red Bull voor moest staan. Plezier maken naast de baan, hard werken, spraakmakend en succesvol op de baan.

Gouden formule

Het bleek na een aanloopperiode een gouden formule. Inmiddels staat de teller op veertien wereldtitels: acht rijderstitels en zes constructeurstitels, met dank aan met name Sebastian Vettel en Max Verstappen. Geen slechte score.

Echter, anno 2025 is van het stoere, vrijbuitersimago van Red Bull in de Formule 1 niets meer over. Het team maakt inmiddels zelf deel uit van het establishment. Horner was in 2005 de jongste teambaas in de geschiedenis, dit jaar is hij de langstzittende. In de tussenliggende periode heeft hij zijn eigen koninkrijk gebouwd. Maar het imperium wankelt. Krampachtig en kunstmatig probeert hij de boel overeind te houden, maar het glipt als los zand door z’n vingers en de nieuwe beleidsmakers in Oostenrijk laten het gebeuren. Geloof me, Mateschitz had al lang met harde hand orde op zaken gesteld. Voor mismanagement was in zijn tijd geen plaats.

PR-ramp van jewelste

Afgelopen seizoen werd hoogstpersoonlijk gered door Max Verstappen. Desondanks gaat 2024 voor Red Bull de boeken in als een PR-ramp van jewelste.

Ga maar na: de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van een medewerkster aan het adres van Horner, de interne machtsstrijd achter de schermen, ontevreden sponsors, de ruzie tussen Horner en Verstappen senior, het dreigende ontslag van Helmut Marko dat op de valreep werd ingetrokken, de wanprestaties van Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, de homofobe uitlatingen van diens vader en tenslotte de exodus van dragende pijlers van het team, zoals sportief directeur Jonathan Wheatley, aerodynamica-expert Dan Fallows en natuurlijk meesterontwerper Adrian Newey.

En dan is er nog het getouwtrek om Max Verstappen. Mercedes wil graag, Aston Martin wil zo mogelijk nog liever, getuige de geruchten over een aanbod van 1,2 miljard euro. Of ze nou op waarheid berusten of niet, wat blijft er van Red Bull over als Verstappen daadwerkelijk zou vertrekken? Inderdaad, weinig. Eigenlijk is Max Verstappen de enige binnen het team die de oorspronkelijke ambities nog uitdraagt en in die zin bij het merk Red Bull en haar kernwaarden past. Brutaal en dapper, opwindend en verfrissend. En succesvol niet te vergeten. Anders gezegd, Max Verstappen is de enige cultuurbewaker binnen het team.

Aangeschoten wild

Inderdaad, het kan verkeren. In twintig jaar van flitsende nieuwkomer tot aangeschoten wild, dat na aankomend seizoen bovendien ook motorleverancier Honda ziet vertrekken naar Aston Martin en zelf in haar motoren moet gaan voorzien. Een sportieve ineenstorting? Het kan er zomaar eens van komen. Red Bull geeft je vleugels wellicht, maar de laatste jaren alleen met Verstappen achter het stuur.

Afgelopen dinsdag, tijdens F1 75 Live, het launch-event van FOM in Londen, werd Christian Horner nog stevig uitgefloten. Een teken aan de wand. Laatst las ik op formule1.nl een uitspraak van de Brit dat hij afgelopen jaar geen moment heeft overwogen om zijn ontslag in te dienen. Misschien had hij de eer aan zichzelf moeten houden. Immers, sommige dingen kun je maar beter voor zijn. Hoe Max naar zijn sportieve toekomst kijkt? Ik denk dat ik het antwoord wel weet…

