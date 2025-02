Een nieuw seizoen, een frisse line-up en een auto die klaar is om het verschil te maken. Mercedes zet met de W16 een nieuwe stap richting de toekomst, met als doel terug te keren naar de absolute top van de Formule 1. Teambaas Toto Wolff spreekt vol vertrouwen over het volgende hoofdstuk in de rijke historie van het team: “We bouwen voort op onze indrukwekkende geschiedenis en kunnen niet wachten om weer te racen.”

De jacht op consistent succes

Na een wisselvallig seizoen in 2024, waarin Mercedes weliswaar zeges boekte maar geen constante uitdager voor de titel was, heeft het team hard gewerkt om een stap voorwaarts te zetten met de W16. Wolff benadrukt dat tijdens de eerste race in Australië duidelijk zal worden hoe groot die stap daadwerkelijk is. “We hebben vooruitgang geboekt tijdens de winter, maar pas in Melbourne weten we waar we echt staan.”

Met een scherp oog op consistent succes vertrouwt Mercedes op een duo dat zowel ervaring als jong talent combineert. George Russell krijgt de rol van leidende kracht. “George heeft bewezen een van de beste coureurs op de grid te zijn. Als we hem een competitieve auto geven, kan hij strijden voor het kampioenschap,” stelt Wolff.

Antonelli’s debuut: Jong talent in de schijnwerpers

Aan de zijde van Russell maakt het 18-jarige Italiaanse talent Kimi Antonelli zijn debuut in de Formule 1. De rookie heeft indruk gemaakt in de opstapklassen, met titels in de Formule 4 en Formula Regional, en overwinningen in de Formule 2. “Ik ben Mercedes erg dankbaar voor de kans die ze mij geven. Ik heb deze winter hard gewerkt om mezelf klaar te stomen en ik kan nu niet meer wachten om te beginnen,” stelt de Italiaan. Wolff erkent dat het een seizoen vol leermomenten zal worden voor de jonge coureur. “Hij heeft alle kwaliteiten om grootse dingen te bereiken, maar zoals bij elke debutant zullen er hoogte- en dieptepunten zijn.”

Ook Russell kijkt uit naar de samenwerking. “Kimi is razendsnel en ik denk dat we een sterk duo vormen. Natuurlijk moet hij nog veel leren, maar ik help graag waar ik kan en samen zullen we het team verder brengen.”

