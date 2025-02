De nieuwe uitdager van Aston Martin, de AMR25, was al te zien tijdens het F1 75-evenement in Londen, maar het Britse team heeft de bolide nu ook zelf officieel onthuld. Via hun sociale mediakanalen liet Aston Martin de wereld kennismaken met de auto waarmee Fernando Alonso en Lance Stroll in 2025 de strijd met de rest van de grid aangaan.

Het Britse team legt uit dat de AMR25 voortbouwt op voorganger de AMR24. Vooral op het gebied van aerodynamica zijn er veel veranderingen aangebracht. “We hebben ons gericht op het maken van een beter bestuurbare auto voor Lance en Fernando. We hebben hard gewerkt om de auto goedaardiger te maken”, legt teambaas Andy Cowell uit. Vooral op de voor- en achtervleugels, sidepods, motorkap en vloer zijn de aanpassingen goed zichtbaar.

Sterker

De veranderingen zijn nodig, want ook coureur Fernando Alonso verwacht dat de Formule 1 een spannend seizoen tegemoet gaat. “De concurrentie zal erg sterk zijn in dit laatste jaar van het huidige reglement. Maar ik weet dat het team hard heeft gewerkt in het AMRTC (Technology Centre, red.) om ervoor te zorgen dat we er klaar voor zijn”, vertelt de tweevoudig wereldkampioen. “Ik ben er klaar voor om dit team te helpen sterker te worden en deze reis met Aston Martin Aramco voort te zetten.”

De coureurs mogen op maandag 24 februari in Bahrein de eerste meters in de AMR25 rijden.

Bekijk hier de AMR25 van alle kanten:

(Foto’s: Aston Martin F1)

