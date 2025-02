Gedurende de winterstop deed ten minste één hardnekkig gerucht de ronde: Max Verstappen zou naar Aston Martin worden gehaald. Het team zou nieuwe sponsors al hebben gepaaid met de belofte van de Nederlandse kampioen. In de roddelpers werd zelfs gesproken over een monstercontract van 1 miljard dollar voor de 27-jarige coureur. In aanloop naar het nieuwe seizoen wil Verstappen een streep zetten door deze geruchten.

Het was een opvallend gerucht: Aston Martin zou richting potentiële sponsors hebben gefluisterd dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zich vroeg of laat aan het team zou verbinden. Na een tumultueus jaar bij Red Bull is een transfer niet ondenkbaar, al heeft de Nederlander een contract tot en met 2028. Desgevraagd heeft Aston Martin alle aantijgingen ontkend. Mocht Verstappen toch ooit op de markt komen, dan zou het team uiteraard in de rij staan om hem een contract aan te bieden.

‘Max is opgegroeid bij Red Bull’

Tijdens het F1 75-evenement in Londen benadrukte Verstappen zelf nog eens dat hij voorlopig trouw blijft aan Red Bull. Het enige contact dat hij met Aston Martin heeft, houdt verband met zijn eigen GT3-raceproject. De astronomische bedragen die de Britse renstal hem zou willen betalen, vond hij wel opvallend. “Het is veel geld”, lachte Verstappen tegenover de pers in Londen. “Maar het enige contact dat ik met ze heb gehad, ging over de GT3-auto’s voor dit jaar. Verder valt er niets te melden.” Verstappen werkt samen met zijn Team Redline en coureur Thierry Vermeulen aan deelname in de GT World Challenge Europe.

Red Bull-teambaas Christian Horner was er ook snel bij om de transfergeruchten verder te ontkrachten. “Ik weet dat de pers iets moet schrijven tijdens de winterperiode, maar een coureur van een miljard dollar?”, zei hij weifelend. “Dat is een gigantisch bedrag. Ik denk dat Max (Verstappen, red.) erg gelukkig is in zijn huidige omgeving. Hij is opgegroeid met dit team en heeft een geweldige relatie met de ingenieurs, de technici en iedereen met wie hij werkt. Het is aan ons om hem een competitieve auto te bieden en hem in staat te stellen om te kunnen winnen.”

