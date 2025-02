Waar Lando Norris in 2024 achter Max Verstappen eindigde en zo naast de titel greep, wil hij zijn Nederlandse rivaal dit seizoen wél aftroeven. De 25-jarige Brit is vastberaden om Verstappen te verslaan. Ook bij de bookmakers is Norris populair – volgens de grootste goksites maakt hij dit jaar de meeste kans om kampioen te worden. Verstappen zegt zich niet te laten beïnvloeden door dergelijke voorspellingen.

Wie inzet op een vijfde wereldtitel voor Max Verstappen, zal zien dat de bookmakers meer vertrouwen hebben in een kampioenschap voor Lando Norris. Zelfs bij de Nederlandse goksites wordt de Brit als favoriet beschouwd. Verstappen geldt bij vrijwel alle grote aanbieders als tweede kanshebber. Tijdens een persmoment in Londen maakte Norris duidelijk dat hij niet wegloopt voor de favorietenrol.

‘Geen excuses meer’

“Na vorig jaar zijn er geen excuses meer,” zei hij tijdens het F1 75-evenement. “McLaren heeft laten zien dat het alles in huis heeft om titels te winnen. En ik denk dat Oscar Piastri en ik ook hebben aangetoond dat we daartoe in staat zijn. We willen niet te ver op de zaken vooruitlopen, maar we zijn vol vertrouwen dat we het seizoen op de best mogelijke manier kunnen beginnen – en zeker beter dan in voorgaande jaren.”

Max Verstappen, die eveneens aanwezig was in Londen, werd gevraagd naar de voorspellingen van de bookmakers en zijn positie achter Norris. “Ten eerste houd ik niet van gokken,” reageerde de Red Bull-coureur luchtig. “Maar het is prima. We moeten ons gewoon op onszelf richten. Er is geen reden om naar anderen te kijken. We weten dat we aan de auto moeten werken, en dat gaan we doen.”

