De presentatie van de RB21 werd een pijnlijke vertoning, met name voor Red Bull-teambaas Christian Horner. Tijdens het F1 75-evenement in Londen gaf het team de regie uit handen en moest de grote baas voor een livepubliek de nieuwe bolide introduceren. Hij werd direct uitgefloten en uitgejoeld. Niet veel later kreeg ook Max Verstappen flink wat boegeroep te verduren. Achteraf ging Horner verder in op de ‘diepgewortelde’ vooroordelen van het Britse publiek.

Aan het begin van de avond klonk er al luid boegeroep vanuit de zaal toen Max Verstappen in beeld kwam. De rivaliteit met achtereenvolgens Lewis Hamilton en Lando Norris heeft hem weinig goeds gedaan, althans bij het Britse publiek. Toen Red Bull aan de beurt was om de nieuwe bolide te presenteren, deed het publiek er nog een schepje bovenop. Christian Horner werd keihard uitgejoeld toen hij de auto wilde introduceren. Hoewel hij het fluitconcert redelijk wist te pareren, was het een pijnlijke presentatie.

‘Diepgewortelde problemen’

Voormalig Red Bull-ingenieur Adrian Newey benadrukte vorig jaar al eens dat er hardnekkige vooroordelen bestaan over niet-Britse coureurs. Daardoor geniet het team van Max Verstappen weinig steun in het Verenigd Koninkrijk. Newey wees verder op onderliggende problemen met de Red Bull-bolides. Het team worstelde in 2024 veelal met de balans van de RB20. “Ik weet het allemaal niet,” verzuchtte Horner toen hem werd gevraagd naar de ontwikkeling van Red Bull. “Ik heb die opmerkingen van Newey niet gelezen. Daarbij denk ik dat de problemen veel verder gaan dan vorig jaar.”

“Als je echt in de gegevens gaat graven, zie je dat bepaalde problemen zich al veel eerder voordeden”, vervolgde hij. “Met de RB21 was het een kwestie van ontrafelen waarom we op bepaalde punten wel goed presteerden. Het hele team heeft hard gewerkt om dat te begrijpen en aan te pakken.” Of dat gelukt is, zien we tijdens de testdagen in Bahrein – dan krijgen we de eerste indrukken van de RB21. In Londen waren de aanwezige fans in ieder geval niet overtuigd, gezien het fluitconcert.

Mogelijk had dat ook te maken met een eerder schandaal rondom Christian Horner. Een vrouwelijke medewerker beschuldigde de 51-jarige Brit vorig jaar van grensoverschrijdend gedrag. Als de Formule 1 in 2026 opnieuw voor een gezamenlijke presentatieavond kiest, is het nog maar de vraag of Red Bull weer meedoet. In een arena vol critici valt er weinig eer te behalen voor de Oostenrijkse renstal, die normaal gesproken zelf de lancering van een nieuwe auto organiseert.

