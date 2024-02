Max Verstappen staat aan de vooravond van zijn tiende jaar in de Formule 1 en daarom blikken we in de podcast Formule 1 Paddockpraat terug op deze indrukwekkende periode. In het tweede deel van dit tweeluik gaan we met André Venema en Frank Woestenburg terug in de tijd met nog meer bijzondere Max-momenten in de F1.

We bespreken zijn eerste overwinning in 2016 na de gouden wissel, het kopstoot-incident in Canada, de fabuleuze regenrace in Brazilië en uiteraard de bloedstollende wereldtitelrace in Abu Dhabi. Mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.