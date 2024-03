Sponsor en partners van Red Bull Racing moeten een krachtig signaal afgeven en zich openlijk distantiëren van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van teambaas Christian Horner, mits voldoende bewezen. Dat is de stellige overtuiging van sportmarketeer Frank van den Wall Bake, expert op het gebied van reputatiemanagement en volger van de Formule 1.

De controverse rond Horner mag echter voor sponsors geen reden zijn om de samenwerking met het team van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen te beëindigen, benadrukt Van den Wall Bake. “Bedrijven zijn sponsor van de sport, van het team van de wereldkampioen. Ze zijn niet sponsor van één van de mensen, van een radartje in het grote geheel. Je terugtrekken als sponsor uit de sport zou emotioneel gezien misschien een begrijpelijke beslissing zijn, maar wel een uitermate domme. En pure kapitaalvernietiging bovendien.”

Lees ook: Max Verstappen over kwestie Horner: ‘Enorm gefocust op mezelf en de auto’

In Bahrein draait het al dagenlang alleen maar over ‘Horner-gate’. Woensdag communiceerde het Oostenrijkse Red Bull GmbH de uitkomsten van het interne onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Horner naar een vrouwelijke medewerkster van het team. Hierin werd Horner vrijgepleit. Een dag later kwam via een anonieme email compromitterend Whatsapp-verkeer van Horner en de vrouw op straat te liggen.

Partijen maken zich grote zorgen

De commotie rond Horner overschaduwt de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, tot ergernis van Formula One Management, de FIA en de andere teams. “Dit is schadelijk voor de sport”, erkende FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem na een onderhoud met Horner over de kwestie.

Lees ook: Reactie Horner na kwalificatie: ‘Gefocust op werk en familie’

Ook sponsors en partners van Red Bull Racing maken zich, nog afgezien van het moederbedrijf, grote zorgen over de kwestie en over de reputatieschade die het kan opleveren. Het gaat hier om grote corporate bedrijven als Oracle, Honda, CDW, Mobil1, Esso, Siemens en vanaf 2026 Ford, dat met het team gaat samenwerken op motorengebied. Jim Farley, de CEO van Ford, sprak eerder al zijn ergernis en toenemende frustratie uit over de affaire rond Horner en alle commotie.

“Dat begrijp ik heel goed”, zegt Frank van den Wall Bake. Belangrijk is, zo stelt hij, dat een bedrijf wel haar stem laat horen en zich uitspreekt. “Je moet zeker geen radiostilte betrachten en afkeuren wat er gebeurd is, als het allemaal waart blijkt te zijn.”

Verregaande beslissingen zoals het stopzetten of opschorten van de samenwerking, raadt Van den Wall Bake sponsors echter af. “Als bedrijf heb je gekozen voor de sport en voor het beste team ter wereld met pakweg 2000 mensen in dienst. Als één van die 2000 mensen zich misdragen heeft, wil dat niet zeggen dat je de 1999 anderen moet laten vallen, laat staan de drievoudig wereldkampioen.”