De voorzitter van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, noemt de affaire rond Red Bull-teambaas Christian Horner ‘schadelijk voor de sport’, maar hij wil geen overhaaste beslissingen nemen. De Brit is in opspraak vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, ondanks vrijspraak na een intern onderzoek door Red Bull. Donderdag lekte compromitterend whatsapp-verkeer tussen Horner en de betrokken medewerkster van Red Bull uit.

Voor de kwalificatie in Bahrein, vrijdag, had de teambaas van Max Verstappen en Sergio Pérez een onderhoud met F1-CEO Stefano Domenicali en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem over de affaire. Na afloop wilden de drie geen commentaar geven.

FIA-voorzitter: ‘Geen overhaaste beslissingen’

Tegenover de Financial Times heeft Mohammed Ben Sulayem echter wel gezegd dat de zaak rond Horner schadelijk is voor de sport. Desondanks zal de FIA, zo benadrukt hij, ‘geen overhaaste beslisissingen nemen’. “Wel zullen wel iedere klacht die binnenkomt via onze compliance-afdeling onderzoeken.”

In de FIA-reglementen staan tal van relevante clausules, onder andere dat het strafbaar is wanneer er schade wordt toegebracht aan de sport, de FIA of haar leden of aan de morele waarden van de FIA, opzettelijk of onopzettelijk. De FIA lijkt vooralsnog niet haar vingers aan de kwestie te willen branden. De verwachting is dan ook dat Christian Horner zaterdagmiddag tijdens de race gewoon aan de pitmuur al zitten.

“Dit is schadelijk voor de sport, dit is schadelijk op menselijk niveau. Het is het begin van het seizoen. F1 wordt zo populair. We moeten gewoon genieten van het begin van het seizoen. Kijk naar de competitie. Waarom overschaduwen we dat met negativiteit?”, zo vraagt Mohammed Ben Sulayem zich af.