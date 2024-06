George Russell wacht in spanning af wie hem in 2025 komt vergezellen bij Mercedes – zijn vertrouwde teammaat Lewis Hamilton verkast dan naar Ferrari. Alles wijst erop dat Toto Wolff de jonge Andrea Kimi Antonelli naar voren wil schuiven als diens vervanger. Russell gelooft niet dat hij de 17-jarige Antonelli veel hoeft uit te leggen over de racerij.

Als Antonelli daadwerkelijk gaat debuteren met Mercedes, kan George Russell vanzelfsprekend rekenen op een leidersrol. De 26-jarige Brit heeft immers de nodige ervaring – in 2025 rijdt hij zijn zevende seizoen in de Formule 1. Toch verwacht hij niet dat hij de Italiaan moet gaan begeleiden tijdens zijn rookie-jaren. “Als je een extreem getalenteerde coureur bent, heb je geen mentor nodig”, zei Russell tegen de media in Canada. “Uiteindelijk moet je je eigen weg vinden en lekker fouten kunnen maken.”

Waar nodig wil Russell wel bijspringen om Antonelli te helpen. “Natuurlijk wil ik hem wel advies geven”, vervolgde hij. “Uiteindelijk wil ik het team op weg helpen, dus dat hoort er dan bij.” Daarbij hoopt de Mercedes-coureur te kunnen profiteren van Antonelli’s kwaliteiten. “De geschiedenis leert dat je een goede teamgenoot nodig hebt om te kunnen vechten voor het kampioenschap – iemand die je ondersteunt in de voorhoede”, aldus Russell. “Iemand die in zijn eentje rijdt, verliest het strategisch gezien altijd.”

LEES OOK: Russell miskend door Mercedes? ‘Steun hem eens een keer’

Nieuwe uitdaging

George Russell kijkt uit naar een nieuwe uitdaging, ongeacht welke coureur er in het tweede Mercedes-stoeltje terecht komt. “Ik denk dat Lewis (Hamilton, red.) me nu al drie jaar heel scherp houdt, maar een nieuw gezicht is ook wel spannend. Ik kijk uit naar een beetje verandering.”

Wie in ieder geval niet naar Brackley gaat verhuizen, is Carlos Sainz. Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde eerder dat de Spanjaard geen plekje krijgt bij de Duitse renstal. Russell gunt Sainz wel een plekje bij zijn concurrenten. “Sainz heeft een topstoeltje verdiend”, aldus de Brit. “Hij doet het fantastisch.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).