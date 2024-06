George Russell had in Canada de kans om Mercedes aan een langverwachte overwinning te helpen – de Britse coureur kwalificeerde zaterdag op P1, maar moest na een sensationele race berusten in de derde plaats. Russell, die niet geheel foutloos naar het podium reed, leek enigszins te bezwijken onder de druk. Damon Hill roept Mercedes op hun coureur voortaan meer te steunen.

Met het vertrek van Lewis Hamilton in het verschiet, kijkt Mercedes logischerwijs naar George Russell om de rol van teamleider over te nemen. Toch gaf het team de afgelopen maanden weinig blijk van steun. Waar het team en Toto Wolff honderduit praten over de toekomstige line-up en potentiële opvolgers van Hamilton (denk aan ‘wonderkind’ Antonelli), lijkt Russell het ondergeschoven kindje te zijn geworden.

In Canada leek Russell niet altijd comfortabel in de voorhoede. Een fout tijdens het verdedigen tegen Lando Norris vergooide uiteindelijk zijn kansen op een overwinning. Het belerende commentaar van Toto Wolff dat daarop volgde – “focus George, focus” – zal ongetwijfeld niet hebben geholpen.

‘Steun hem eens een keer’

Oud-wereldkampioen Damon Hill wil Mercedes aansporen om een keer achter Russell te gaan staan. “Hij is aan het leren hoe hij het team moet leiden”, aldus Hill in een podcast van Sky Sports. “Ze hebben het alleen maar over wie zijn teamgenoot moet worden volgend jaar. Ze zouden hem een keer moeten steunen. Dat kan hem alleen maar zelfvertrouwen geven.”

Hill verwacht dat een beetje publieke steun Russell goed zal doen. “Dan raakt hij die bewijsdrang hopelijk een beetje kwijt”, legde hij uit. “Ik heb nu het idee dat hij iets probeert te compenseren, maar hij moet juist kunnen relaxen.” Over de boordradio’s van Toto Wollf is Hill al helemaal niet te spreken. “Dat vind ik een beetje kleinerend. [Russell] weet wat hij doet, hij is een coureur van het hoogste niveau.”

