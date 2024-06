Tijdens de Grand Prix van Canada bevond Oscar Piastri zich in de strijd om de laatste podiumplaats met het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton. Uiteindelijk was hij niet bij machte om ze achter zich te houden en werd de Australiër vijfde. “Ze waren het hele weekend al erg snel.”

Het Duitse merk heeft behoorlijke progressie geboekt dankzij de nieuwe voorvleugel die ze sinds de Grand Prix van Monaco op de W15 hebben geschroefd. “Ik denk dat het feit dat ze snel waren daarom geen enorme verrassing was, in Monaco waren ze op bepaalde punten namelijk al erg rap”, blikt Piastri terug in Montréal. “In de derde vrije training krabden we ons al achter de oren na de snelste ronde van Lewis. Ook in Q2, toen George een 11.7 reed en ik een 12.1 of 12.2. Ik had er echt niet nog een halve seconde af kunnen snoepen, dus ze waren het hele weekend al erg snel.”

Eieren voor zijn geld

De McLaren-coureur geeft aan dat zijn hoop op een top drie plek verdampte in de slotfase van de Canadese race. “Toen ik eenmaal achter de Mercedes terechtkwam, besefte ik dat ze op een missie waren. Het zou ongelooflijk moeilijk zijn geweest om ze tot het einde achter me te houden. Ik deed mijn best om voor ze te blijven, maar op de nieuwe banden waren ze duidelijk veel sneller dan wie dan ook.”

In ronde 63 bij de laatste chicane dwong Piastri Russell om eieren voor zijn geld te kiezen. Dit gaf hem even lucht, maar niet veel later was het toch gedaan. “Uiteindelijk kwam hij er toch langs. Dus ik denk niet dat dit het resultaat echt heeft veranderd, maar hopelijk was het vermakelijk.”

Of Mercedes deze snelheid kan vasthouden gaan we merken bij de komende Grand Prix. Deze vindt plaats in Barcelona, volgens velen het ‘ultieme testcircuit’. Vanwege de grote variëteit aan bochten en een bijzonder lang recht stuk, is dit namelijk een echt allround-circuit.

