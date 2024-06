Enkele slordigheden kostten George Russell afgelopen zondag mogelijk de overwinning in de Grand Prix van Canada. Het is niet de eerste keer dat de Brit in kansrijke positie faalt. Vertrouwt teambaas Toto Wolff de nabije toekomst van Mercedes aan hem toe? Vergeet het maar.

‘Focus, George. Focus’. Toto Wolff meldt zich tijdens races niet vaak bij zijn coureurs over de boordradio. Maar zondagmiddag voelt de Oostenrijker kennelijk de noodzaak George Russell enigszins te kalmeren en tegelijkertijd (onbedoeld?) op zijn plek te zetten, nadat die een duur slippertje heeft gemaakt, posities heeft verloren en daarvan hoorbaar baalt.

Uiteindelijk verlaat de Brit Montréal met een derde plek, achter Max Verstappen en Lando Norris. Het frustreert hem op het podium zichtbaar. Een dag eerder heeft hij zijn auto nog op pole gezet, een buitenkans lonkt. Maar die heeft hij door eigen schuld dus niet kunnen verzilveren.

In zijn derde jaar bij Mercedes is Russell gepromoveerd tot de nummer 1-coureur in de renstal, al zal dat nooit hardop worden uitgesproken. Lewis Hamilton is na zijn aangekondigde vertrek (per 2025 naar Ferrari) immers niet meer de man waar de toekomst van Mercedes ligt. De zevenvoudig wereldkampioen kent de mores van de Formule 1, beseft zelf goed dat hij niet meer betrokken wordt bij de ontwikkeling van de auto en Russell de voorkeur krijgt indien er updates zijn. Hij heeft zich er bij neergelegd. 2024 is voor hem (en Mercedes) een kwestie van uitzingen.

Dat Russell zijn gelauwerde collega dit jaar in kwalificaties om de oren slaat (8-1) is leuk voor de statistieken. En ja, hij heeft ook meer WK-punten dan Hamilton (69 om 55). Maar het zegt niet alles: scorebordjournalistiek. Vorig seizoen reed de veteraan zijn landgenoot in het wereldkampioenschap nog aan flarden.

Consistentie is een groot goed wanneer je als coureur over een potente auto beschikt en op de heilige graal jaagt. Bij Russell (26) ontbreekt het daar nog steeds aan. Snelheid is niet het probleem, kwalificeren evenmin. Maar kansen zien en benutten als die zich voordoen, zoals vorig jaar in Singapore en zondag in Montréal, is een heel ander verhaal. Op cruciale momenten maakt de Brit – door ongeduld of kortsluiting in het hoofd – (te) vaak fouten. Vertel hem wat. Vandaar ook Wolffs advies: Focus, George. Focus.

Mercedes’ teambaas zal zichzelf regelmatig hebben afgevraagd: is Russell de juiste man voor ons om een eventuele kampioensauto ook naar de wereldtitel te sturen, zoals Hamilton dat kon/kan? De vraag stellen is, hoewel Wolff Russell ondanks diens slippertjes in Canada opzichtig prees, hem beantwoorden. Waarom rol je anders zo prominent de rode loper uit voor Max Verstappen, beweeg je hemel en aarde hem aan je te binden? George Russell is een uitstekende coureur, maar niet de man waar je de toekomst van een prestigieus raceteam aan ophangt.

Dat weet Wolff na ruim twee jaar inmiddels ook wel. Focus, Toto. Focus.

