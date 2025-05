Christian Horner heeft alvast wat welgemeend advies voor Yuki Tsunoda. De Japanner is dit jaar voor het eerst de teamgenoot van Max Verstappen, en heeft daarmee ‘de moeilijkste baan in de Formule 1’ in de woorden van Horner, maar moet zich nog wel blijven verbeteren als hij in 2026 ook naast de wereldkampioen wil plaatsnemen.

Al na twee races dit seizoen kwam het verlossende woord vanuit Red Bull: Yuki Tsunoda is de vervanger van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kon geen potten breken tijdens de twee openingsraces, dus de Japanner mocht zijn plekje naast teamgenoot Max Verstappen overnemen. Tsunoda kwam dit seizoen echter nog niet hoger dan een negende plaats tijdens de GP Bahrein, en bracht nog maar zeven punten binnen voor Red Bull. Ter vergelijking, Verstappen pakte al 136 punten.

Teambaas Christian Horner heeft daarom een welgemeend advies voor de Japanner, mocht hij voor volgend jaar de ambitie hebben om zijn Red Bull-stoeltje te behouden. “We moeten realistisch zijn,” begint de Brit tegenover BILD. “Slechts één van onze auto’s doet constant mee voor de overwinningen. Max heeft nog steeds alle kans op de coureurstitel en Yuki ondersteunt hem zo goed als hij kan.”

Ondanks het compliment voor de nieuwste Red Bull-coureur, waarschuwt Horner wel dat Tsunoda nog niet genoeg heeft gedaan om de plek naast Verstappen voor 2026 te garanderen. “Yuki past geweldig bij het team,” vervolgt de teambaas. “Hij is een goede jongen die een goede bijdrage levert in de garage. Maar als hij in aanmerking wil komen voor (het Red Bull-stoeltje, red.) volgend jaar, zal hij zich moeten blijven verbeteren.”

‘Moeilijkste baan in de Formule 1’

Horner heeft het echter wel met Tsunoda te doen. Volgens de Brit is ‘de teamgenoot van Max zijn’ momenteel ‘de moeilijkste baan in de Formule 1’. “De constante vergelijkingen zijn zwaar,” legt Horner uit. “De psychologische impact van het concurreren tegen de beste coureur in de Formule 1 – misschien wel de beste aller tijden – is niet te onderschatten. Maar Yuki doet het tot nu toe goed en scoort regelmatig punten.”

