Yuki Tsunoda slaagde er tijdens het afgelopen raceweekend in Monaco niet in om punten te scoren namens Red Bull. Sinds hij tijdens de GP van Japan naar het hoofdteam werd gehaald, is hij pas drie keer in de top tien geëindigd. Het ontbreekt hem nog aan zelfvertrouwen in de auto, zo verklaarde hij in aanloop naar de Spaanse GP. Hij benadrukt de verschillen met de VCARB-auto’s die hij gewend is, en geeft aan meer tijd nodig te hebben in de onvoorspelbare RB21.

“Het heeft alles te maken met zelfvertrouwen opbouwen”, aldus Tsunoda tijdens de officiële FIA-persconferentie in Barcelona. “Het begrijpen van de auto kost nog wat tijd, maar het begint te komen. Die laatste milliseconden vinden, dat luistert ontzettend nauw. Zodra de baan een beetje sneller wordt, wil je bovendien de balans perfect kunnen afstellen, maar daarvoor moet je wel de auto begrijpen. Het komt neer op ervaring – de afgelopen vier jaar (bij AlphaTauri, later Racing Bulls, red.) wist ik precies hoe de auto zou reageren. Dan kun je van nature harder rijden.”

LEES OOK: Norris onverschillig over nieuwe FIA-regels: ‘Maak me totaal geen zorgen’

“Dat komt vanzelf wel weer terug”, vervolgde een optimistische Tsunoda. “Vooral Imola heeft me laten beseffen hoe weinig ik nog begrijp van de auto.” De Japanner betreurde een keiharde crash in de eerste kwalificatieronde. Het kostte hem een goede startplek en een aantal belangrijke upgrades. Uiteindelijk scoorde hij één WK-punt namens Red Bull. “Het is niet dat ik mijn zelfvertrouwen ben kwijtgeraakt, ik moet het gewoon langzaam opbouwen”, besloot hij.

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.