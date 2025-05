Tijdens de aankomende GP van Spanje gaat de FIA strenger controleren op flexibele voorvleugels. De technische reglementen zijn verder aangescherpt – het carbon mag vanaf heden minder ver doorbuigen onder aerodynamische druk. McLaren, dat de afgelopen maanden werd verdacht van het gebruik van flexi-wings, zou mogelijk de dupe zijn van deze regels, al gaat coureur Lando Norris het raceweekend zorgeloos tegemoet.

Tijdens een FIA-persconferentie in aanloop naar de GP van Spanje werd Lando Norris gevraagd naar de nieuwe technische richtlijnen. Met name de concurrentie verwacht en hoopt dat McLaren straks minder competitief zal blijken. Jos Verstappen sprak eerder al van een ‘gelijk speelveld’ in Barcelona. De Engelsman, die afgelopen weekend nog zegevierde in Monaco, toonde zich onverschillig ten aanzien van de strengere controles.

“Ik maak me totaal geen zorgen”, verklaarde Norris droogjes. “We hebben hier en daar wat aanpassingen gemaakt, maar dat verandert verder niets voor ons.” Oud-teamgenoot Carlos Sainz, die in dezelfde persconferentie aanwezig was, bevestigde eveneens dat hij geen rekening houdt met een nieuwe machtsverhouding. “Mogelijk leveren alle teams wat tijd in, maar ik denk niet dat het heel veel verschil gaat maken”, aldus de Spanjaard.

‘Kwalificaties moeten beter’

Norris is meer gefocust op de dingen die hij zelf nog kan verbeteren. Na zijn zege in Monaco wil hij de achterstand op teamgenoot Oscar Piastri – nog steeds leider in het kampioenschap – verder verkleinen. “Vooral de zaterdagen waren vaak wisselvallig voor mij”, legde Norris uit. “Over mijn races ben ik eigenlijk altijd wel tevreden. Natuurlijk had ik bepaalde dingen anders kunnen doen, maar soms pakken dingen gewoon anders uit dan gehoopt. Op zondagen heb ik altijd heel veel zelfvertrouwen – ik moet gewoon aan mijn zaterdagen blijven werken. De kwalificatie bepaalt immers of je races kunt winnen of niet.”

De 25-jarige Norris is zijn teamgenoot tot op drie punten genaderd in het kampioenschap. Max Verstappen volgt op 22 punten afstand. Kenners spraken eerder van een opkomende Papaya-war, een titelstrijd tussen de beide McLaren-coureurs. Lando Norris wil daar echter niets van weten. “Ik weet niet waarom mensen denken dat alleen Oscar (Piastri, red.) en ik meedingen naar de overwinning”, besloot hij fel. “Verstappen heeft al races gewonnen en Ferrari zit heus niet zo ver achter ons.”

