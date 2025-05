Lance Stroll zal de Formule 1 Grand Prix van Spanje missen op medisch advies, nadat hij langdurige klachten aan zijn hand en pols heeft ondervonden, zo heeft Aston Martin zaterdagavond bevestigd.

In een verklaring laat het team uit Silverstone weten dat ‘Lance in de afgelopen zes weken pijn heeft ervaren in zijn hand en pols, waarvan zijn medisch adviseur denkt dat het te maken heeft met de ingreep die hij in 2023 heeft ondergaan’. “Als gevolg daarvan heeft de medische staf bevestigd dat hij zondag niet zal racen en een ingreep zal ondergaan om de problemen te verhelpen, waarna hij zich zal richten op zijn herstel.”

Stroll kwalificeerde zich zaterdag als veertiende in Barcelona. Het is onbekend hoe lang hij eventueel buitenspel zal staan. De volgende wedstrijd is over twee weken in Canada, zijn thuisrace.

