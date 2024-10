Charles Leclerc was zondag oppermachtig tijdens de GP van de Verenigde Staten. Na een strakke inhaalactie bij de start pakte hij direct de leiding. Zesenvijftig ronden later tekende de Monegask – met teamgenoot Carlos Sainz in zijn kielzog – voor zijn eerste zege op Amerikaanse bodem. Een dubbelslag voor Ferrari, dat langzaam maar zeker kans maakt op het constructeurskampioenschap. Hoe denkt Leclerc over zijn eigen titelkansen?

“Ik wist dat Max (Verstappen, red.) en Lando (Norris, red.) agressief zouden rijden, ze vechten natuurlijk voor het kampioenschap,” zei Leclerc na de race in een persconferentie. “In de eerste bocht zag ik gewoon een kans om hen in te halen. Daarna was het wel een eenzame race, maar met een mooi resultaat,” lachte hij. Door het één-tweetje staat Ferrari nog maar acht punten achter Red Bull in het constructeurskampioenschap.

“Het is heel bemoedigend,” aldus Leclerc, die weet dat Ferrari serieus kans maakt op de titel. “Ik zeg niet dat het vanaf nu elke keer een één-tweetje voor Ferrari wordt, maar vooralsnog ziet het er goed uit. Laten we hopen dat dit niet de laatste keer is.” Het verschil met kampioenschapsleider McLaren bedraagt achtenveertig punten. Een flinke voorsprong, maar niet onmogelijk om te overbruggen in de laatste vijf Grands Prix.

“We moeten hoe dan ook mikken op de constructeurstitel,” verzekerde Leclerc. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar we zullen tot het einde van het seizoen blijven rekenen. Het doel is om gewoon zoveel mogelijk punten te pakken.” Denkt de 27-jarige coureur dat hij ook nog kans maakt op de coureurstitel? Dat is niet onmogelijk, maar met een achterstand van negenenzeventig punten op Max Verstappen is het geen eenvoudige opgave. “Laten we het niet uitsluiten,” reageerde een ambitieuze Leclerc. “Al is daar wel heel veel geluk voor nodig. Om eerlijk te zijn ben ik er niet zo mee bezig.”

