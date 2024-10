Charles Leclerc reed zondag naar de winst tijdens de GP van Austin. Het was zijn derde overwinning van het seizoen en tevens zijn eerste zege op het Circuit of the Americas. Teamgenoot Carlos Sainz volgde op de tweede plek en maakte daarmee het eerste één-tweetje voor Ferrari sinds de GP van Australië compleet. “We vechten nog steeds voor de titel,” reageerde Leclerc achteraf.

“Dat was klinisch,” concludeerde Jenson Button na de GP van de Verenigde Staten. De oud-wereldkampioen mocht Charles Leclerc na de race als eerste feliciteren met de overwinning. “Natuurlijk had ik wat moeite met de balans van de auto, maar tegelijkertijd had ik er vandaag veel vertrouwen in,” reageerde een opgeluchte Leclerc. “Ik ben ongelooflijk tevreden en heel blij voor het team. We waren misschien niet het sterkste team dit weekend, maar toch hebben we ons vandaag kunnen bewijzen.”

LEES OOK: VIDEO: Megastart Charles Leclerc tijdens GP Verenigde Staten

Leclerc, die vanaf P3 vertrok, pakte vrijwel direct de leiding. “Het was een goede eerste bocht,” lachte hij. “Ik kwam erg goed van mijn plek en bevond me op het juiste moment op de juiste plek. Daarna was het een kwestie van een gat slaan en de pace controleren. De ingenieurs hebben de afgelopen maanden ongelooflijk hard gewerkt, dus ik ben heel blij met dit resultaat. We willen nog steeds meedoen voor de titel. Dat vereist natuurlijk nog veel werk, maar dit is hoe dan ook een goed begin.”

Carlos Sainz

Vlak achter Leclerc kwam Carlos Sainz als tweede over de streep. De Spanjaard maakte zondag ook kans op de overwinning, maar berustte uiteindelijk in de tweede plaats en het één-tweetje voor Ferrari. “Natuurlijk baal ik dat ik niet heb kunnen winnen,” gaf hij toe. “Tegelijkertijd feliciteer ik Charles (Leclerc, red.) en het team met deze overwinning. Het zou vanaf het begin spannend worden tussen Norris en Verstappen, dus dit is een geweldig resultaat.”

LEES OOK: Verstappen over verhitte duels met Norris: ‘Heb er alles aan gedaan’

De Ferrari heeft de afgelopen maanden aanzienlijke verbeteringen laten zien ten opzichte van eerdere Grands Prix. “Het beheren van de banden is zeker ons sterkste punt dit jaar,” legde Sainz uit. “We kunnen ze echt tot het uiterste pushen.” Ondertussen is het gat tussen Lando Norris en Charles Leclerc weer gekrompen: het verschil bedraagt na de GP van de Verenigde Staten nog slechts tweeëntwintig punten. In het constructeurskampioenschap is Ferrari Red Bull tot op acht punten genaderd.

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!