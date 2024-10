Heb je de start van de race in Austin gemist? Max Verstappen en Lando Norris waren met elkaar in gevecht richting de eerste bocht. Beide coureurs kwamen wijd uit, waardoor het Charles Leclerc was die de leiding in de race overnam. Verderop in het veld is het Ocon die een korte gele vlag veroorzaakte bij de start. Bekijk hier een video van het moment dat de lichten uitgingen.

LEES OOK: Honda bemoeit zich met tweede Red Bull-stoeltje: ‘Tsunoda verdient een test’

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!