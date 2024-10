Yuki Tsunoda is nog steeds overtuigd van zijn kansen bij Red Bull. Terwijl Sergio Pérez het afgelopen jaar geregeld steken liet vallen bij het hoofdteam, maakte de Japanner indruk bij Visa RB. Helmut Marko heeft al laten doorschemeren dat hij in 2025 een jonge coureur naast Max Verstappen wil zetten. Honda begint zich inmiddels ook met deze keuze te bemoeien – volgens de partner heeft Tsunoda een test bij Red Bull verdiend.

Ook naast Liam Lawson – eveneens een kanshebber voor een contract bij Red Bull – blijft Tsunoda overtuigd van zijn eigen kansen. “Vorig jaar misschien nog niet, maar ik geloof dat ik me dit seizoen wel heb bewezen,” verklaarde hij tegenover de media in Austin. Koji Watanabe, president van de Honda Racing Corporation, zou Christian Horner al hebben gevraagd om een test te organiseren.

“Ons doel is om Tsunoda een stoeltje bij Red Bull te bezorgen,” zei Watanabe tegen Motorsport.com. Honda is een belangrijke sponsor van de jonge Japanner en speelde een grote rol in zijn debuut in 2021. “We zijn overtuigd van zijn talent. Natuurlijk moet het team zelf beslissen wie ze in de auto zetten, maar als partner hebben we sterk aangedrongen om Tsunoda een kans te geven en hem te laten testen met de RB20. Hij moet op z’n minst kunnen laten zien wat hij kan.”

“Ik heb hier ook rechtstreeks met Christian (Horner, red.) over gesproken,” onthulde Watanabe. “Hij heeft het niet uitgesloten. Er is nog niets besloten, maar ik denk ook niet dat we te hard van stapel moeten lopen. Als alles goed gaat en Tsunoda’s capaciteiten worden erkend, denk ik dat hij ook na 2026 bij Red Bull kan blijven en mee kan vechten voor kampioenschappen,” voegde hij eraan toe. “Red Bull is wat dat betreft de ideale plek voor hem.”

