Yuki Tsunoda komt de komende weken lijnrecht tegenover Liam Lawson te staan. De Nieuw-Zeelander neemt het stokje over van Daniel Ricciardo, die het afgelopen jaar teleurstellend presteerde. Helmut Marko heeft één van beide Visa RB-coureurs stiekem al een Red Bull-stoeltje beloofd. Tsunoda ervaart echter geen extra druk nu hij een nieuwe teamgenoot heeft.

“In deze sport draait alles om prestaties – ik moet me gewoon concentreren op wat ik moet verbeteren,” zei Tsunoda tegen de media in Austin. “Mijn belangrijkste focus is nu om punten te scoren voor het team en een succesvol jaar te hebben. Visa RB is heel prestatiegericht. Als ik mijn best doe, ziet de teamleiding dat hopelijk ook. Maar uiteindelijk weet je het nooit, ik heb dat zelf niet in de hand.”

‘Ik was een beetje emotioneel’

Yuki Tsunoda is ervan overtuigd dat hij een kans verdient bij Red Bull. “Vorig jaar misschien nog niet, maar ik geloof dat ik me dit seizoen wel heb bewezen,” vervolgde hij. Ook de eindsprint tegen Liam Lawson – eveneens een kanshebber voor een contract bij het hoofdteam – deert hem weinig. “Het is niet de eerste keer dat ik van teamgenoot wissel,” zei de Japanner. “Ik voel geen extra druk, ik ben wel wat gewend.”

LEES OOK: Marko belooft Red Bull-stoeltje van Pérez aan jonge coureur: Tsunoda of Lawson

Met de rentree van Liam Lawson neemt Tsunoda ook afscheid van Daniel Ricciardo. “We spraken elkaar na de race in Singapore,” vertelde hij. “We hebben elkaar hartelijk bedankt en onze waardering uitgesproken. Ik was een beetje emotioneel, om eerlijk te zijn. Ik denk dat hij een heel goede teamgenoot was. Ik denk dat hij de coureur is van wie ik het meeste heb geleerd.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!