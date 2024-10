Geruchten dat Sergio Pérez binnenkort met pensioen gaat, zijn zwaar overdreven, aldus de Mexicaanse coureur. Tijdens de zomerstop stond hij al flink onder druk, maar ook nu er steeds meer jonge coureurs azen op zijn stoeltje, maakt Pérez zich nog steeds nergens zorgen over. De roddels dat hij tijdens zijn aankomende thuisrace in Mexico-Stad zijn afscheid zou aankondigen, drukt hij resoluut de kop in.

Na de GP van Singapore moest Daniel Ricciardo al het veld ruimen ten behoeve van Liam Lawson. De nieuwe generatie coureurs werkt aan een opmars – in 2025 zullen nog eens drie rookies hun intrede doen op de grid. Daardoor komen routiniers als Sergio Pérez, die het afgelopen jaar regelmatig punten heeft laten liggen, onder druk te staan. Toch is Checo verzekerd van zijn plaats in de Formule 1. Na het raceweekend in Singapore plaatste hij een veelzeggende filmclip op sociale media – Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street die zegt, “I’m not leaving!”

‘Focus me op de auto’

“Zeker nu de Mexicaanse GP eraan komt, wil ik niet dat mijn fans worden misleid door valse informatie,” verduidelijkte Sergio Pérez tegenover Formula1.com. “Laat het duidelijk zijn, ik ben 100% zeker dat ik volgend jaar nog steeds in de Formule 1 rijd; ik heb een contract en dat zal ik nakomen. Verder ben ik nergens anders mee bezig. Ik focus me gewoon op het verbeteren van onze prestaties.”

Dit weekend staat Sergio Pérez met een geüpgradede RB20 aan de start in Austin. “Het is nog maar de vraag hoe goed de auto presteert,” legde hij uit. “Uit de windtunneltests blijkt dat de problemen van de afgelopen maanden te maken hebben met de balans van de auto. We willen de rijeigenschappen kunnen aanpassen en weer wat momentum terugkrijgen. Wat dat betreft is het Circuit of the Americas een goede plek om de upgrades te testen. Als alles hier goed werkt, kunnen we het kampioenschap weer naar onze hand zetten.”

