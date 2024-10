De aanhoudende vormdip van Sergio Pérez zorgt er nog altijd voor dat de geruchten over een eventueel ontslag van de Mexicaan de ronde doen. Pérez onthult echter dat hij al twee kansen heeft gehad om van team te veranderen, maar bewust heeft gekozen voor de voortdurende druk vanuit het Oostenrijkse topteam.

De Mexicaanse coureur heeft in principe nog tot en met 2026 een contract bij zijn huidige werkgever Red Bull, maar zijn aanhoudende vormdip kan er wel eens voor zorgen dat hij vroegtijdig het Oostenrijkse team moet verlaten. Toch heeft de coureur er zelf bewust voor gekozen om bij het uitdagende Red Bull te blijven.

“Ik had een kans, twee kansen, om van team te veranderen”, onthult Pérez, tegenover GQ Sports. De twee onbekende teams konden de man uit Guadalajara echter niet verleiden om Red Bull te verlaten. “Toen ik er naar keek, dacht ik: ‘Ik hou echt van de uitdaging die ik bij Red Bull heb.’ Het is een enorme uitdaging om de teamgenoot van Max (Verstappen, red.) te zijn. Het is een uitdaging die je eigenlijk voor alles traint. Dus ik zei: ‘Ik wil mijn laatste deel van mijn carrière aan de top doorbrengen, aan de absolute top, waar de druk er vol op ligt’.”

Brute sport

Of Pérez goed met deze druk kan omgaan, is de vraag, want de Mexicaan heeft al sinds de Grand Prix van China niet meer op het podium gestaan. Pérez lijkt zelf zich nog niet al te veel zorgen te maken over zijn uitblijvende goede prestaties. “Als je door een moeilijke periode gaat, wordt er veel gepraat”, zegt hij. “Maar uiteindelijk had negentig procent van de startgrid graag mijn carrière willen hebben.”

“Als coureur denk je alleen maar aan de volgende race, de volgende uitdaging, de volgende categorie, het volgende contract”, vervolgt Pérez. “Het gaat altijd over de volgende, de volgende, de volgende. Soms is het goed om even afstand te nemen en je te herinneren hoe ver je al bent. Het is een brute sport.”

