Met een waarschijnlijk laatste update voor Red Bulls RB20 begint Max Verstappen in Austin aan de eindsprint van 2024 – zes races in acht weken – waarbij er een wereldtitel op het spel staat. “Elk weekend is vanaf nu cruciaal.”

Natuurlijk is het om vier uur ’s middags lokale tijd dringen geblazen bij de persconferentie van Max Verstappen. Bijna veertig verslaggevers zijn samengeklonterd rond een kleine tafel op het terras van Red Bulls tijdelijke onderkomen op het Circuit of the Americas. De ontknoping van een seizoen dat aanvankelijk op een kopie van het vorige leek uit te draaien heeft door de interne strubbelingen bij Red Bull, de opmars van McLaren en de daaraan gelieerde inhaaljacht van Lando Norris in de laatste maanden alsnog een onverwachte twist gekregen.

Verstappen begint de slotserie van zes voorstellingen met een voorsprong van 52 punten op Norris, zijn vriend en rivaal. Sinds de Spaanse GP, eind mei, heeft de drievoudig wereldkampioen geen wedstrijd meer gewonnen. In Amerika hoopt hij de vruchten van de upgrades aan de RB20 te kunnen plukken, al betekenen nieuwe onderdelen niet per definitie een verbetering. “Ik heb ze niet op de simulator geprobeerd”, bekent Verstappen. “We zullen het gaan zien. Ik heb geen idee wat morgen zal gaan brengen.”

Aangezien in Austin een sprintrace op het programma staat, heeft Red Bull slechts een uurtje de tijd de juiste afstelling te vinden en de data van de upgrades te analyseren en te implementeren. Dat maakt het er niet gemakkelijker op, beseft Verstappen. “Je hebt maar één sessie, dat is best lastig. Je probeert de beste set-up te vinden en dan vertrouw je op de data van de engineers of ze blij zijn met de upgrade of niet. Als dat niet het geval, dan wordt het wat moeilijker. Maar zo is het leven. Ik weet dat als ik in de auto stap ik alles geef. En wanneer de auto capabel is voor een goed resultaat, dan lever ik dat resultaat ook.”

Daar weet de concurrentie inmiddels alles van: het is de voornaamste reden waarom de kloof met achtervolger Norris nog steeds betrekkelijk groot is. Maar niet onoverbrugbaar, weet ook Verstappen met nog zes races en drie sprintnummers in het verschiet. In zijn optiek wordt het een flinke klus de McLarens qua prestaties te evenaren. “Op basis van wat we in Singapore hebben gezien zijn we zeker niet goed genoeg om de McLaren hier opeens te achterhalen. Ik verwacht niet dat het opeens heel anders zal zijn en wij opeens de dominantste auto hebben. Er zijn dit jaar met deze auto het hele jaar al restricties, nu proberen we die beter te maken. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Ik verwacht geen complete ommekeer.”

Verstappen schat zijn kansen op titelprolongatie fifty fifty in. “Het is ja of nee. Zo simpel is het. Er kan veel goed gaan, maar ook niet. Van beide kanten is niets zeker”, stelt hij. “Ik denk gewoon niet teveel vooruit, leef van weekend naar weekend. Anders krijg je veel onnodige gedachten die energie kosten en die wil ik niet daaraan verspillen. Elk weekend is vanaf nu cruciaal.”

Wat betreft het vermeende ‘valsspelen’ van zijn werkgever, Red Bull zou een ‘illegale’ functie aan de auto hebben toegevoegd waarmee de rijhoogte van de RB20 tussen kwalificaties en races kon worden aangepast, deed hij betrekkelijk luchtig. “Het heeft geen invloed op de prestaties, voor ons verandert er niet veel. We hebben het er in briefings niet eens over gehad.”

