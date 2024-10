Red Bull werd in aanloop naar het raceweekend in Austin op het matje geroepen. Meerdere teams hadden geklaagd over een vermeende functie op de RB20, waarmee de rijhoogte vanuit de cockpit kon worden aangepast. In samenspraak met de FIA wordt de auto op korte termijn aangepast. Lewis Hamilton verdedigt Red Bull door te stellen dat het team ‘gewoon’ innoveert.

De zevenvoudig wereldkampioen hoorde donderdag pas dat zijn concurrenten een ‘illegaal’ trucje gebruikten. “Ik had er nog maar net van gehoord,” zei hij tegen Sky Sports. “Maar in onze sport draait alles nu eenmaal om innovatie. Red Bull is al lange tijd de leider in het kampioenschap, en dus moeten ze innoveren.” De FIA dacht daar anders over; harde maatregelen bleven uit, maar de RB20 wordt wel aangepast.

“Uiteindelijk kijken alle teams naar de regels en proberen ze een manier te vinden om die regels naar hun hand te zetten,” legde Hamilton uit. “Je moet altijd het maximale uit de auto halen, zelfs als dat betekent dat je iets te ver gaat. Die evolutie hoort erbij, zolang alles maar goed gecontroleerd wordt.” Hamilton verwacht overigens niet dat Red Bull met dit soort trucjes de weg naar de top zal vinden. “Ze hebben het de afgelopen jaren een stuk beter gedaan, maar misschien is die periode van dominantie nu voorbij,” stelde hij. “Het is nu aan de andere teams om ook gewoon te innoveren en de leiding te pakken.”

