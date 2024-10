In aanloop naar de GP van de Verenigde Staten werd de Formule 1-wereld flink opgeschud. Een onbekend team zou een ‘illegale’ functie aan de auto hebben toegevoegd. Hiermee kan de rijhoogte van de auto tussen kwalificaties en races, wanneer de strenge parc fermé-regels gelden, worden aangepast. Red Bull heeft inmiddels bevestigd dat het om de RB20 gaat; de auto wordt in de nabije toekomst aangepast.

De afgelopen weken klaagden meerdere teams bij de FIA dat Red Bull de rijhoogte van de zogenaamde bib vanuit de cockpit kon aanpassen. Dit betreft specifiek het voorste deel van de vloer dat iets uitsteekt vanonder de auto. Omdat deze functie tussen de kwalificaties en de races gebruikt zou kunnen worden, is dit feitelijk illegaal. Wanneer de parc fermé-regels gelden, mag alleen de afstelling van de voorvleugel nog worden aangepast.

“Ja, deze functie bestaat”, bevestigde een woordvoerder van Red Bull aan BBC Sport. “Het is echter niet toegankelijk zodra de auto volledig is gemonteerd en klaar is om te rijden,” verzekerde hij. Toch wordt de RB20, in samenspraak met de FIA, wel aangepast. “In de vele correspondentie die we met de FIA hebben gehad, kwam dit onderdeel ter sprake, en we hebben afgesproken het in de toekomst te veranderen.”

