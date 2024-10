In aanloop naar de GP van de Verenigde Staten is een onbekend Formule 1-team beschuldigd van valsspelerij. De afgelopen weken zouden meerdere teams hebben geklaagd bij de FIA dat één tegenstander de rijhoogte verandert tussen kwalificaties en races. Volgens de gebruikelijke parc fermé-regels is een dergelijke aanpassing ten strengste verboden. De FIA wil ‘nieuwe maatregelen’ nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Volgens het Duitse Autosport is een onbekend Formule 1-team in staat om de rijhoogte van de zogenaamde bib vanuit de cockpit aan te passen. Het gaat hier specifiek om het voorste deel van de vloer dat iets uitsteekt vanonder de auto. Tussen kwalificaties en races, wanneer er strenge parc fermé-regels gelden, kan de hoogte van dit onderdeel stiekem nog worden aangepast.

Volgens de reglementen mag alleen de set-up van de voorvleugel tussen de verschillende sessies worden aangepast. “De aerodynamica van de voorvleugel mag worden aangepast met de bestaande onderdelen”, stelt de regelgeving van de FIA. “De teams mogen geen enkel ander onderdeel van de auto aanpassen.”

FIA komt met maatregelen

De FIA heeft inmiddels bevestigd dat het maatregelen gaat nemen tegen tussentijdse aanpassingen aan de rijhoogte. “Dergelijke aanpassingen aan de bib terwijl er parc fermé-regels gelden, zijn strikt verboden”, bevestigde een woordvoerder. “We hebben nog geen aanwijzingen gevonden dat een van de teams zich niet aan deze regels houdt. Toch hebben we enkele procedurele maatregelen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de speling van de bib niet gemakkelijk kan worden aangepast.”

Eerder deed de FIA al onderzoek naar de zogenaamde flexi-wings. Met name de voor- en achtervleugels van McLaren zouden te veel buigen onder aerodynamische druk, waardoor de auto minder last heeft van luchtweerstand. De organisatie oordeelde tijdens het raceweekend in Singapore dat de leiders in het constructeurskampioenschap deze onderdelen moesten aanpassen.

