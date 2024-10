Max Verstappen maakt zich meer zorgen over Red Bull dan zijn eigen toekomst. De Nederlander heeft verschillende opties voor 2026, waaronder Mercedes en Aston Martin, maar focust zich liever op het oplossen van de problemen bij zijn huidige renstal. Daarnaast is 2026, wanneer het nieuwe reglement van kracht gaat, voor ieder team toch nog een groot vraagteken, aldus de coureur.

Met drie wereldtitels en 61 Grand Prix-overwinningen op zijn naam is Max Verstappen een gewilde coureurs voor Formule 1-teams. Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert al langere tijd om de coureur naar Mercedes te halen, en ook een transfer naar Aston Martin lonkt.

Toch is Verstappen zelf nog niet zo bezig met een eventuele toekomst na Red Bull. “Ja, natuurlijk, ik weet dat het mogelijk is, maar ik denk er nu niet echt over na”, antwoordt Verstappen dan ook wanneer Motorsport.com aan hem vraagt of hij het fijn vindt om opties te hebben in 2026.

LEES OOK: Verstappen betreurt leegloop bij Red Bull: ‘Kunnen niemand dwingen om te blijven’

De Nederlandse kampioen benadrukt dat hij op dit moment liever de focus op Red Bull legt. “Ik denk dat ik me op dit moment genoeg zorgen moet maken over andere dingen die we beter willen doen”, verwijst Verstappen naar de huidige problemen aan de RB20. “We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt. Op dit moment denk ik er eerlijk gezegd niet te veel over na. Maar als het niet gebeurt, dan is dat maar zo. Het zal mijn leven niet veranderen.”

2026

Red Bull produceert vanaf 2026 de motoren zelf, met hulp van Ford, wanneer er een einde komt aan de samenwerking met Honda. Verstappen gelooft echter niet dat de vorm van Red Bull in 2026 een groter raadsel is dan die van de concurrerende teams. “Natuurlijk is het een vraagteken, maar dat kun je over iedereen zeggen”, aldus de Limburger. “Het is een compleet nieuwe auto en motor.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!