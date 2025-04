Dit weekend debuteert voormalig Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley als teambaas bij Sauber. Met het oog op de overname door Audi wilde projectleider Mattia Binotto het team versterken met een bewezen Formule 1-veteraan. Het raceweekend in Japan wordt de eerste krachtmeting voor Wheatley met het team. Waait er straks een frisse wind door de Sauber-garage, of eindigen ze opnieuw onderaan in Suzuka?

“Ik heb de afgelopen tijd kennis kunnen maken met de werknemers in de fabriek in Hinwil”, reageerde Jonathan Wheatley in een officieel persbericht. “Ik kan niet wachten om het team in Suzuka te vergezellen voor mijn eerste race. Daarnaast kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan met onze plannen voor de rest van het seizoen en daarna.” Sauber eindigde vorig jaar steevast onderaan, maar is dit Formule 1-seizoen sterk van start gegaan.

Vuurdoop

“De eerste paar races van het seizoen hebben ons een goed inzicht gegeven in waar we als team staan en waar we ons moeten verbeteren”, voegde Binotto eraan toe. “In zowel Melbourne als Shanghai hebben we gezien dat we kunnen vechten voor punten.” Nico Hülkenberg kwam in Australië als zevende over de streep en scoorde meer punten dan Sauber in heel 2024 had behaald. “In China hadden we meer pech en verliep het allemaal iets moeizamer”, vervolgde hij. “Dat gezegd hebbende, was het nog steeds waardevol om meer te leren over de auto.”

Het debuut van Jonathan Wheatley belooft een vuurdoop te worden, lichtte Binotto toe. “Suzuka is een circuit dat precisie en vertrouwen vereist – het zal cruciaal zijn om alles vanaf het begin van het weekend goed te doen. Met een triple-header voor de boeg is consistentie de sleutel. We moeten elke kans benutten en vooruitgang blijven boeken. Het team werkt hard, zowel langs het circuit als op de basis in Hinwil, en we zijn volledig gefocust op gezamenlijke vooruitgang.”

Sauber-topman Mattia Binotto kijkt uit naar het teambaas-debuut van Jonathan Wheatley (Getty Images)

